Beziehungsglück maximieren: Worauf kommt es an?

Der Umfrage zufolge hängt Beziehungsglück aber teils auch von Faktoren ab, die der Einzelne in einer Paarbeziehung nicht so leicht verbessern oder beeinflussen kann. Dazu gehört zum Beispiel, wie man Bindung als Kind erlebt hat.

"Menschen, die eine glückliche Kindheit erlebt haben, verfügen häufig über höheres Selbstvertrauen und einen sicheren Bindungsstil", so Raffelhüschen. Der ermögliche es, sowohl eigene Freiräume zu wahren als auch dem Partner Nähe und Autonomie zuzugestehen und beides in ein ausgewogenes Verhältnis zu bringen.

Zwar könne man die eigene Kindheit nicht nachträglich verändern - hilfreich ist es Raffelhüschen zufolge aber, seinen Bindungsstil zu reflektieren und eine Balance mit dem Partner zu finden.