Wie sich der Klimawandel auf den Pollenflug auswirkt

Rund ein Drittel aller Menschen in Österreich leidet mittlerweile an einer Allergie – die meisten von ihnen an einer Pollenallergie. Es gebe in der Wissenschaft zwei Theorien, warum diese mittlerweile so häufig auftreten, sagt Maximilian Bastl: „Eine geht davon aus, dass die Zunahme mit der Umweltverschmutzung und vor allem mit der gestiegenen Feinstaubbelastung zu tun hat.“

Die zweite sei, so der Forscher der Med­Uni Wien, dass das Immunsystem durch die zugenommene Hygiene fehleranfälliger geworden ist. Denn eigentlich sind Pollen harmlos. Durch den Fehler des Immunsystems werden sie jedoch als Krankheitserreger identifiziert und bekämpft. „Der Körper reagiert mit tränenden Augen, rinnender Nase und Husten, um die Pollen zu entfernen“, sagt Bastl.