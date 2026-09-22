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Keine Mode, sondern Trend: Matcha und alles, was grün ist

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Zuckerfrei und vegan ist diese Nice-Cream aus Matcha
©APA, dpa, Christin Klose, GMS
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Grün auf dem Teller signalisierte lange vor allem eines: gesund. Inzwischen bedeutet die Farbe deutlich mehr: Ob nun gesund oder gehaltvoll - alles, was ordentlich grün daherkommt, liegt im Food-Trend und landet gerade besonders gern auf Insta und Tellern. "Grün ist das neue Wow", sagt die Trendforscherin Karin Tischer. Die Food-Spezialistin ist Gründerin und Kopf des Forschungs- und Entwicklungsinstituts "food & more" und entwickelt Konzepte,

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Innovationen und Rezepturen. Jedes erstellt sie mit ihrem Team die Trendanalyse FoodZoom für die Internorga, Fachmesse für Gastronomie, Food-Service und Außer-Haus-Markt. Für Tischer war die Dubai-Schokolade lediglich eine Modeerscheinung: "Was davon aber geblieben ist, ist die Pistazie", sagt sie. Die Steinfrucht bilde zusammen mit Avocado und Matcha das derzeit angesagte grüne Lifestyle-Trio.

Aus diesem Trio sticht aber vor allem Matcha heraus. Der fein gemahlene grüne Tee ist in Japan nicht nur traditionell tief verankert, sondern liegt auch im Trend. Tischer: "Er ist aber keine Mode, die wie die Dubai-Schokolade irgendwann wieder weg ist. Matcha ist ungebrochen ein unheimlich beliebter und anhaltender Trend." Und das in all seinen Facetten: in Kuchen, Desserts, Doriyaki-Pancakes, Tiramisu, Donuts, Eis- oder Kaffeespezialitäten, wie dem Dirty Matcha Latte.

Keine Sorge: Wer noch nie einen Dirty Matcha Latte genossen hat - das Dirty (englisch eigentlich für "schmutzig") bezieht sich auf den Extraschuss Espresso, mit dem er kombiniert wird. In der Gastronomie wird das "Dirty" nie übersetzt.

"Matcha wird in Japan normalerweise mit Wasser als Tee zubereitet. Aber hier im Westen ist zusätzlich mit Milch oder mit einer Milchalternative als Matcha Latte sehr beliebt", erklärt Tischer.

Muss man da einfach nur Milch gegen Wasser austauschen? So einfach sei es wiederum nicht. Die gelernte Köchin und Ernährungswissenschaftlerin erklärt, worauf es bei der Zubereitung eines Dirty Matcha Latte ankommt:

BREMEN - DEUTSCHLAND: ++ ARCHIVBILD ++ (ARCHIVBILD VOM 29.10.2024) - FOTO: APA/APA/dpa/gms/Sina Schuldt/Sina Schuldt

DRESDEN - DEUTSCHLAND: ++ ARCHIVBILD ++ (ARCHIVBILD VOM 18.4.2026) - FOTO: APA/APA/dpa/gms/Sebastian Kahnert/Sebastian Kahnert

WITTENBERGE - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Christin Klose/Christin Klose

WITTENBERGE - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Christin Klose/Christin Klose

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