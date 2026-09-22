Keine Mode, sondern Trend: Matcha und alles, was grün ist

Innovationen und Rezepturen. Jedes erstellt sie mit ihrem Team die Trendanalyse FoodZoom für die Internorga, Fachmesse für Gastronomie, Food-Service und Außer-Haus-Markt. Für Tischer war die Dubai-Schokolade lediglich eine Modeerscheinung: "Was davon aber geblieben ist, ist die Pistazie", sagt sie. Die Steinfrucht bilde zusammen mit Avocado und Matcha das derzeit angesagte grüne Lifestyle-Trio.

Aus diesem Trio sticht aber vor allem Matcha heraus. Der fein gemahlene grüne Tee ist in Japan nicht nur traditionell tief verankert, sondern liegt auch im Trend. Tischer: "Er ist aber keine Mode, die wie die Dubai-Schokolade irgendwann wieder weg ist. Matcha ist ungebrochen ein unheimlich beliebter und anhaltender Trend." Und das in all seinen Facetten: in Kuchen, Desserts, Doriyaki-Pancakes, Tiramisu, Donuts, Eis- oder Kaffeespezialitäten, wie dem Dirty Matcha Latte.

Keine Sorge: Wer noch nie einen Dirty Matcha Latte genossen hat - das Dirty (englisch eigentlich für "schmutzig") bezieht sich auf den Extraschuss Espresso, mit dem er kombiniert wird. In der Gastronomie wird das "Dirty" nie übersetzt.

"Matcha wird in Japan normalerweise mit Wasser als Tee zubereitet. Aber hier im Westen ist zusätzlich mit Milch oder mit einer Milchalternative als Matcha Latte sehr beliebt", erklärt Tischer.

Muss man da einfach nur Milch gegen Wasser austauschen? So einfach sei es wiederum nicht. Die gelernte Köchin und Ernährungswissenschaftlerin erklärt, worauf es bei der Zubereitung eines Dirty Matcha Latte ankommt: