Joghurtbecher wieder verschließen: Klappt der Pfannen-Trick?

Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Pfannen-Tipp in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht - oder ist er ein Flop?

Und so geht's: Pfanne auf dem Herd erhitzen und anschließend auf den Deckel des geöffneten Bechers legen. Zwei Sekunden warten und die Pfanne etwas andrücken. Danach kurz abkühlen lassen.

Fazit: Der Hack ist leider ein Flop. Direkt nach dem Abkühlen löst sich der Deckel wieder. Ein unerwünschter Effekt sind zudem Plastikreste am Pfannenboden, die man mit einem Stahlschwamm wieder abkratzen muss.

Wer den Becher verschließen will, kann stattdessen auf einen wiederverwendbaren Deckel etwa aus Silikon zurückgreifen oder Frischhaltefolie verwenden.