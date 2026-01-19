Im Einklang mit sich Selbst sein

Wer sich damit ganz allein fühlt, ist es in Wahrheit nicht. "Es passiert ganz häufig, dass Menschen nicht wissen, wie es ihnen geht", sagt die Ärztin und Therapeutin Mirriam Prieß. Das ist ein Signal dafür, dass wir mit uns selbst nicht richtig in Verbindung stehen.

Die Ursachen können unterschiedliche sein: Sie können etwa in der Kindheit liegen, in der wir vielleicht nie richtig gelernt haben, auf uns selbst zu achten, weil das Erfüllen der Erwartungen anderer immer wichtiger war. Dazu kommt: "In einer Gesellschaft, die oft nicht hinter die Fassade schauen möchte, wird natürlich auch weniger der Impuls gesetzt, sich selbst zu fragen: Wie geht es mir?", sagt Prieß. Ob im Gespräch mit dem Kollegen oder der Bekannten: Oft haben wir den Eindruck, dass das Gegenüber gar nicht offen für eine ehrliche Antwort ist.

Doch wie kann man nun herausfinden, wie man sich fühlt? Mirriam Prieß liefert diese Anregungen:

Wer spürt, dass die Verbindung zu den eigenen Gefühlen abhandengekommen ist, kann einen Dialog mit sich selbst aufnehmen. Heißt: "Ich frage mich selbst mit interessierter Offenheit "Wie geht es mir?" und fühle in mich hinein. Und wenn da erst mal Stille ist, respektiere ich das", sagt Prieß.

Fühlt sich erst mal ungewohnt an, mit sich selbst ins Zwiegespräch zu gehen? Keine Sorge: "Das kann man richtig üben", sagt die Expertin. Aber bitte nicht mit Druck, sondern mit einer großen Portion Sanftheit und Geduld. Wichtig ist auch, dieses Einchecken mit sich selbst immer wieder zu wiederholen - bis sich mit der Zeit ein Gefühl für die eigenen Gefühle einstellt.

Kritisch hinterfragen kann man auch, ob man sich in Sachen Gefühle selbst Tabus auferlegt. Zum Beispiel: "Ich bin doch gerade im Urlaub, da muss es mir gutgehen." Vielleicht hat man auch die Überzeugung, dass man in der eigenen Rolle - etwa als Mutter - bestimmte Gefühle nicht haben darf.

Wer sich allerdings Angst, Traurigkeit, Wut und Co. innerlich verbietet, verliert den Anschluss zu sich selbst. Denn diese Gefühle tragen eine wichtige Botschaft in sich. "Sie zeigen uns, dass wir nicht im Gleichgewicht sind", sagt Prieß. Grund genug, sie ohne Bewertung anzuschauen, statt wie einen Ball unter die Wasseroberfläche zu drücken. Denn dann brechen sie irgendwann unkontrolliert heraus.

Das Schöne: Wenn wir auch schwierige Gefühle zulassen und zu verstehen versuchen, verlieren sie ihre Wucht und fühlen sich für uns weniger schlimm an.

All das braucht Übung. Daher ist es wichtig, sich selbst immer wieder ein echtes Interesse zu schenken - und Respekt. "Die Grundlage ist: So wie ich bin, bin ich gut. Das, was in mir ist, ist. Erst wenn ich das anerkenne, kann ich einen Umgang damit finden", fasst Mirriam Prieß zusammen.

Und wenn man trotz allen Bemühungen feststeckt und die Antwort auf die Frage "Was fühle ich?" weiterhin im dichten Nebel bleibt? Dann ist es sinnvoll, Profis dazu zu holen. Dann steckt womöglich eine psychische Erkrankung - etwa eine Depression - dahinter, die behandelt werden sollte.