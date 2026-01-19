Mond-Crew gratuliert Buzz Aldrin zum 96. Geburtstag

Die "Apollo"-Astronauten hätten ihr mit der Art, wie sie miteinander umgingen, beigebracht, was echte Kameradschaft bedeute, sagte "Artemis"-Astronautin Koch.

Buzz Aldrin hatte im Rahmen der "Apollo 11"-Mission 1969 - kurz nach Neil Armstrong - als zweiter Mensch den Mond betreten. Insgesamt brachten die USA als bisher einziges Land mit den "Apollo"-Missionen zwischen 1969 und 1972 zwölf Astronauten auf den Mond. Vier davon leben noch: Neben Aldrin sind das David Scott (93), Charles Duke (90) und Harrison Schmitt (90). Mit der "Artemis 2"-Mission der US-Raumfahrtbehörde NASA sollen in diesem Jahr erstmals seit mehr als einem halben Jahrhundert wieder Menschen in die Nähe des Mondes fliegen.