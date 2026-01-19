ABO

Mond-Crew gratuliert Buzz Aldrin zum 96. Geburtstag

Subressort
Schlagzeilen
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
US-Raumfahrtlegende war der zweite Mensch am Mond
©PATRICK SMITH, APA, GETTY IMAGES NORTH AMERICA
  1. home
  2. Aktuell
  3. Schlagzeilen
Buzz Aldrin, der zweite Mensch auf dem Mond, wird am Dienstag 96 Jahre alt. Gratulationen bekam die US-Raumfahrtlegende von der "Artemis 2"-Crew, die demnächst zur ersten bemannten Mondmission der NASA seit mehr als 50 Jahren aufbrechen wird. "Happy Birthday Buzz", wünschte NASA-Astronaut Reid Wiseman (50) bei einer Pressekonferenz, stellvertretend für seine Mannschaft, der auch Christina Koch und Victor Glover von der NASA sowie der Kanadier Jeremy Hansen angehören.

von

Die "Apollo"-Astronauten hätten ihr mit der Art, wie sie miteinander umgingen, beigebracht, was echte Kameradschaft bedeute, sagte "Artemis"-Astronautin Koch.

Buzz Aldrin hatte im Rahmen der "Apollo 11"-Mission 1969 - kurz nach Neil Armstrong - als zweiter Mensch den Mond betreten. Insgesamt brachten die USA als bisher einziges Land mit den "Apollo"-Missionen zwischen 1969 und 1972 zwölf Astronauten auf den Mond. Vier davon leben noch: Neben Aldrin sind das David Scott (93), Charles Duke (90) und Harrison Schmitt (90). Mit der "Artemis 2"-Mission der US-Raumfahrtbehörde NASA sollen in diesem Jahr erstmals seit mehr als einem halben Jahrhundert wieder Menschen in die Nähe des Mondes fliegen.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Harry und andere klagen Verlag
Schlagzeilen
Prozess um Klage von Prinz Harry gegen Verlag in London
Ein polizeilich sichergestelltes Messer (Symbolbild)
Politik
Italien plant Messerverbot für Teenager
Meghan und Prinz Harry bei einem öffentlichen Aufritt
Schlagzeilen
Neue und alte Bilder von Meghan und Harry online
24-Jähriger eröffnete in Mailand Show für Dsquared2
Schlagzeilen
"Heated Rivalry"-Star Hudson Williams gibt Laufsteg-Debüt
++ ARCHIVBILD ++ Ungeborene sind nicht gefährdet
Technik
Wissenschafter: Keine Paracetamol-Gefahr für Ungeborene
Schlagzeilen
Monacos Fürst ließ gutartiges Hautproblem behandeln
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER