Hygieneexperte Pittet erinnert an Desinfektion der Hände

Der Schweizer weiß, wovon er spricht: Neben seiner Tätigkeit als Krankenhaushygieniker war er auch der Erfinder des WHO-Programms "Clean Care is Safer Care". Am 26. Juni referiert der Medizinprofessor auf dem achten Internationalen Hagleitner-Hygieneforum in Zell am See in Salzburg. Er rät, grundsätzlich auch außerhalb des Gesundheitswesens zu alkoholbasierten Desinfektionsmitteln zurückzugreifen, um Infektionen zu vermeiden.

In einem anlässlich dieser Veranstaltung im Voraus veröffentlichten Interview ortete er mit der Forderung nach "Klima-Resilienz" das Gebot der Stunde. "Die Klimakrise formt die globale Landschaft im Infektionsgeschehen bereits neu", so Pittet. Es gelte sich daher auf eine Welt vorzubereiten, "in der Ausbrüche (von Krankheiten, Anmerkung) weniger vorhersehbar und schwerer zu kontrollieren sind. Das gilt speziell in Regionen mit schwachem Gesundheitssystem."

