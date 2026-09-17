ABO

Hygiene-Report: Österreicher fühlen sich gerne frisch

Subressort
Gesundheit
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
87 Prozent gaben an, sich nach dem WC-Gang immer die Hände zu waschen
©APA, Christin Klose, dpa-tmn
  1. home
  2. Leben
  3. Gesundheit
Die eigene Körperpflege ist fast allen Österreicherinnen und Österreichern ein wichtiges Anliegen. Das geht aus dem am Donnerstag erschienenen Hygiene-Report hervor. Laut der Umfrage von IMAS im Auftrag der Drogeriekette dm halten 94 Prozent der Befragten ihre persönliche Hygiene für wichtig. Dabei spielt die Vermeidung von Körpergeruch für 92 Prozent eine große Rolle. Das gelingt nicht allen: Nur 40 Prozent sind mit der Hygiene ihrer Mitmenschen in den Öffis zufrieden.

von

News auf Google bevorzugen

Diese Diskrepanz sei laut Paul Christian vom Forschungsinstitut IMAS auf Wissenslücken bei der persönlichen Hygiene zurückzuführen. Zwar sei das Hygienebewusstsein der österreichischen Bevölkerung insgesamt sehr hoch, Körperpflege bestehe allerdings aus vielen Gewohnheiten, die je nach Situation unterschiedlich konsequent umgesetzt werden.

Frische spielt bei den täglichen Waschgewohnheiten besonders in den Sommermonaten eine wichtige Rolle. So duschen laut der repräsentativen Umfrage 68 Prozent mindestens einmal am Tag. Beim Deo oder Antitranspirant geben 65 Prozent eine tägliche oder mehrmals tägliche Verwendung an. Nur sieben Prozent der Befragten verwenden diese Produkte nie.

Bei der Handhygiene zeigen sich situationsbedingt stark unterschiedliche Gewohnheiten. Während 87 Prozent angeben, sich nach einem WC-Gang immer die Hände zu waschen, tun dies nach dem Händeschütteln nur 15 Prozent. Wenn es um das Händewaschen in Zusammenhang mit Essen geht, liegen die Zahlen näher beieinander. Zwei Drittel der Befragten waschen sich vor dem Kochen oder nach dem Kochen mit rohem Fleisch die Hände. Vor dem Essen tun dies 59 Prozent.

Auch beim Wechsel von Alltagsgegenständen offenbaren sich unterschiedliche Angewohnheiten. Bei Kleidungsstücken wie Unterwäsche (78 Prozent) und Socken (70 Prozent) geben große Mehrheiten der Befragten an, täglich ein neues Paar zu verwenden. Weniger auffällige Gegenstände werden dagegen seltener ausgetauscht. So ersetzen nur 45 Prozent der Österreicher wöchentlich ihren Küchenschwamm, bei Zahnbürsten tun dies nur 17 Prozent.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Christin Klose/Christin Klose

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Schutz vor Blackout - Grazer Technologie soll Transformatoren sichern
Technik
Schutz vor Blackout - Grazer Technologie soll Transformatoren sichern
Die ikonischen Medaillen werden dann im Dezember überreicht
Technik
Nobel-Favoriten - Abnehmspritze, Nanomaterialien und Geldpolitik
Durch zusätzliche Tests ist man auf die richtige Spur gekommen
Technik
Tiroler Forscher klärten seltenes Gerinnsel bei einem Kind
Robohunde kommen in klar strukturierten Umgebungen schon gut zurecht
Technik
Körperwiegen bringt Durchblick - Forscher bringen Robohund Trick bei
Trinkwasser: Mehrheit rechnet mit langfristig höherem Verbrauch
Politik
Trinkwasserversorgung erste Priorität bei Knappheit
In rund 90 Prozent der Fälle erfolgt die Spende über die Blutbahn
Gesundheit
Aufruf zur Stammzellenspende - Vier Prozent erreicht
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER