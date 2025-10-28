Helmpflicht für alle in Italiens Skigebieten

Wer ohne Helm erwischt wird, muss mit hohen Bußgeldern rechnen. Es werden dann zwischen 100 und 150 Euro fällig – zudem droht der Entzug des Skipasses.

In Österreich müssen bis auf Tirol und Vorarlberg in allen Bundesländern Wintersportler bis 15 Jahre einen Helm tragen, in Slowenien gilt das bis 14 Jahre. Ältere sind davon ausgenommen. Noch keinerlei Helmpflicht besteht in der Schweiz, Frankreich und Deutschland.

Weil er das Risiko von Gehirnverletzungen und Schädelbrüchen bei Stürzen massiv senkt, ist das Tragen eines Helms beim Skifahren, Snowboarden und Rodeln aber immer ratsam.