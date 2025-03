Complexity Science Hub: Gemeinsam die Welt neu denken

Alles begann, erzählt Thurner, mit einem schwedischen Professor, dem es Anfang der 2010er-Jahre gelang, die Technische Universität in Singapur innerhalb kürzester Zeit zu einer der internationalen Top-Universitäten zu machen. Indem er auf innovative neue Felder setzte. Er trug sich mit der Idee, auch in Europa Zentren für Complexity Science zu errichten – um anschließend die größten Talente nach Asien zu holen. Die österreichische Politik war interessiert, kam aber ins Grübeln. Ob man so etwas vielleicht auch ohne Singapur schaffen könnte?

Damit kam Bewegung in die Sache. Persönlichkeiten wie Michael Häupl, Hannes Androsch, die frühere TU-Rektorin Sabine Seidler, Wolfgang Knoll, damals Chef des AIT (Austrian Institute of Technology) und Helga Nowotny setzten sich dafür ein, ein Zentrum für die Erforschung komplexer Zusammenhänge in Wien zu gründen. „Die gemeinsame Erkenntnis war, dass wir in Österreich nicht genügend Talente für die digitale Bewältigung der Zukunft haben“, erklärt Thurner. „Und dass es daher notwendig ist, eine Umgebung zu schaffen, in der innovative Leute jene Sachen entwickeln, die am Ende gesellschaftsverändernd funktionieren. Eine Plattform für starke Individuen aus der ganzen Welt, die gemeinsam die Welt neu denken.“

Der Complexity Science Hub wurde 2015 von mehreren österreichischen Universitäten und Forschungseinrichtungen als Verein gegründet und startete 2016 den Betrieb. Bei der thematischen Schwerpunktsetzung und Auswahl der Forschenden ist das Institut unabhängig. Thurner trifft die Entscheidungen gemeinsam mit einem Scientific Advisory Board, das aus zehn weltführenden Wissenschaftlern besteht: Ziel sei es, erläutert Thurner, internationale Kapazunder nach Wien zu holen, die mit einem eigens für sie zusammengestellten Team an konkreten Problemen arbeiten.

Stichwort Lösungsorientiertheit. „Mir kommt vor, dass man seit den 1960ern in der Wissenschaft immer mehr davon abkommt, Probleme zu lösen. Natürlich ist es im Vorhinein immer schwierig zu sagen, ob Forschung zu etwas führen wird. Oft kommt am Ende etwas ganz anderes heraus als das, was man eigentlich erforschen wollte. Aber wenn es disziplinenweise und jahrzehntelang zu nichts führt und sich dann noch dazu die Zeiten ändern, dann geht es einfach zu langsam,“ kritisiert Thurner den traditionellen universitären Betrieb. Die großen Probleme der Zeit

Bei der Auswahl der Forscherinnen und Forscher, die an den Complexity Science Hub geholt werden, orientiere man sich an den großen Frage- und Problemstellungen der Zeit, erklärt Thurner.

„In der Welt ändert sich extrem viel. Wir haben zum einen die demografische Wende: In zwei Generationen, also noch vor Ende des Jahrhunderts, ist nur mehr die Hälfte der Europäer da. Möglich, dass man das mit Migration ausgleichen kann, aber was ist, wenn niemand kommen will? Weil es politisch zu unsympathisch ist, zu heiß oder weil man lieber in das boomende Afrika geht. Das ist ein Riesenproblem.“

Dazu komme, sagte Thurner, „dass die Fähigkeiten der Menschen in der Gesellschaft zumindest nicht größer werden. Ich weiß nicht, ob es an den Handys liegt, an den Familienstrukturen oder am Bildungssystem, aber die Fähigkeiten, das Rechtssystem, das Steuersystem, den öffentlichen Verkehr, die öffentliche Sicherheit und so weiter in Schwung zu halten, werden abnehmen. Die Frage ist also: Wie erhalten wir das System mit weniger, schlechter ausgebildeten Leuten, ohne unseren Lebensstandard zu reduzieren?“ Neben den Problemen des demografischen Wandels und der sinkenden Qualifizierung bilden die Klimakatastrophe und die Bedrohung der Demokratie den Hintergrund für die (Zukunfts-)Arbeit, die am Complexity Science Hub geleistet wird. Vier große Herausforderungen, für die Lösungen gesucht werden. Und weil die Problemstellungen so konkret sind, sind auch die Forschungsbereiche so konkret, dass sich selbst Laien etwas darunter vorstellen können.