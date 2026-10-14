ABO

Healthy Leadership: Biogena und Merkur Versicherung luden zum Gesundheits-Event in Wien

Subressort
Gesundheit
Aktualisiert
Lesezeit
4 min
Artikelbild
v.l.n.r: Markus Spellmeyer (Merkur Vorstandsdirektor), Christian Kladiva (Merkur Vorstandsdirektor), Neslihan Bilgin-Kara (Geschäftsführung WOMAN World), Christina Mateju-Ertl, Albert Schmidbauer (Gründer & CEO Biogena Group), Helmut Schoba (Herausgeber NEWS)©Eszter Barabas

Wie bleiben Führungskräfte und Mitarbeiter langfristig gesund und leistungsfähig? Mehr als 70 Gäste erlebten in der Biogena Plaza in Wien einen Abend rund um Mental Health, moderne Führung und betriebliche Gesundheitsförderung. Keynote Speaker, Impulsvorträge und ein Panel Talk lieferten neue Perspektiven auf die Arbeitswelt der Zukunft.

von

News auf Google bevorzugen

Gesundheit als Erfolgsfaktor in der Arbeitswelt: Unter dem Motto „Healthy Leadership“ luden Biogena und die Merkur Versicherung zu einem gemeinsamen After Work Event in die Biogena Plaza in der Wiener Innenstadt. Mehr als 70 Gäste aus Wirtschaft und Gesundheitsbranche folgten der Einladung und erhielten Einblicke in aktuelle Entwicklungen rund um mentale Stärke, körperliche Fitness und langfristige Leistungsfähigkeit im Berufsalltag.

Keynotes und Panel Talk über gesunde Führung

Im Mittelpunkt des Abends standen die Themen Mental Health, Longevity, High Performance und Fit at Work. Fachliche Impulse lieferten Christina Mateju-Ertl, Gründerin von Anima Mundi, Patrick Bantsich und Roman Daucher. Im anschließenden Panel Talk beleuchteten die Experten gemeinsam mit Julia Hoffmann, Vorstand der Biogena Group und Christian Kladiva, Vorstand der Merkur Versicherung, die Bedeutung von Gesundheitsbewusstsein, Prävention und moderner Führungskultur. Durch das Programm führte Woman Chefredakteurin Michaela Strachwitz.

In ihrer Keynote betonte Christina Mateju-Ertl, dass Gesundheit längst zu einer strategischen Führungsaufgabe geworden sei. Dauerstress, permanente Erreichbarkeit und fehlende Regeneration beeinträchtigen nicht nur das persönliche Wohlbefinden, sondern auch Produktivität, Kreativität und Entscheidungsqualität. Führungskräfte seien deshalb gefordert, Rahmenbedingungen zu schaffen, die langfristige Leistungsfähigkeit ermöglichen.

Innovative Gesundheitsanwendungen zum Ausprobieren

Neben den Vorträgen und dem Panel Talk stand das persönliche Gesundheitserlebnis im Mittelpunkt. Bei einer Führung durch die Biogena Plaza erhielten die Gäste Einblicke in das Gesundheitskonzept des Unternehmens. An mehreren Stationen konnten sie Anwendungen wie Kryotherapie, Rotlichttherapie und Beckenbodentraining selbst ausprobieren.

Den Abschluss bildete ein Get-together mit Healthy Catering, Drinks und Networking. Das gemeinsame Event von Biogena und Merkur Versicherung verdeutlichte, welchen Stellenwert mentale Gesundheit, Prävention und gesundheitsorientierte Führung für die Arbeitswelt zunehmend einnehmen.

Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Hans-Peter Hutter: „Die Verantwortung liegt nicht allein bei den Konsumenten“
Gesundheit
Hans-Peter Hutter: „Die Verantwortung liegt nicht allein bei den Konsumenten“
Lungenkrebs in Österreich am zweithäufigsten und am tödlichsten
Gesundheit
Lungenkrebs in Österreich am zweithäufigsten und am tödlichsten
Was über die Krebserkrankung von Papst Leo XIV. bekannt ist
Gesundheit
Was über die Krebserkrankung von Papst Leo XIV. bekannt ist
Weltweit gibt es ungefähr 5.000 Birnensorten
Gesundheit
Saftige Birnen: Genuss in süßen und herzhaften Variationen
Großteil der Erreger hakt man etwa bis zum Schulkindalter ab
Gesundheit
Wie Familien gut durch die Infektzeit kommen
Dubai-Schokolade ist mit Pistaziencreme und Kadayif-Teigfäden gefüllt
Gesundheit
Schokoladentrends für Feinschmecker
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER