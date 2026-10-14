Healthy Leadership: Biogena und Merkur Versicherung luden zum Gesundheits-Event in Wien

Gesundheit als Erfolgsfaktor in der Arbeitswelt: Unter dem Motto „Healthy Leadership“ luden Biogena und die Merkur Versicherung zu einem gemeinsamen After Work Event in die Biogena Plaza in der Wiener Innenstadt. Mehr als 70 Gäste aus Wirtschaft und Gesundheitsbranche folgten der Einladung und erhielten Einblicke in aktuelle Entwicklungen rund um mentale Stärke, körperliche Fitness und langfristige Leistungsfähigkeit im Berufsalltag.

Keynotes und Panel Talk über gesunde Führung

Im Mittelpunkt des Abends standen die Themen Mental Health, Longevity, High Performance und Fit at Work. Fachliche Impulse lieferten Christina Mateju-Ertl, Gründerin von Anima Mundi, Patrick Bantsich und Roman Daucher. Im anschließenden Panel Talk beleuchteten die Experten gemeinsam mit Julia Hoffmann, Vorstand der Biogena Group und Christian Kladiva, Vorstand der Merkur Versicherung, die Bedeutung von Gesundheitsbewusstsein, Prävention und moderner Führungskultur. Durch das Programm führte Woman Chefredakteurin Michaela Strachwitz.

In ihrer Keynote betonte Christina Mateju-Ertl, dass Gesundheit längst zu einer strategischen Führungsaufgabe geworden sei. Dauerstress, permanente Erreichbarkeit und fehlende Regeneration beeinträchtigen nicht nur das persönliche Wohlbefinden, sondern auch Produktivität, Kreativität und Entscheidungsqualität. Führungskräfte seien deshalb gefordert, Rahmenbedingungen zu schaffen, die langfristige Leistungsfähigkeit ermöglichen.