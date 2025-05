Hautkrebs erkennen: Auf diese Veränderungen müssen Sie achten

Welche Hautkrebsarten sind seit den letzten Jahren besonders auf dem Vormarsch? Unterschieden wird grundsätzlich zwischen weißem und schwarzem Hautkrebs.

Zum „hellen Hautkrebs“ (auch „weißer Hautkrebs“ genannt) werden das Plattenepithelkarzinom und das Basalzellkarzinom gezählt. Die beiden Unterarten sind die häufigsten Formen von Hautkrebs. Die gute Nachricht: Im Gegensatz zum schwarzen Hautkrebs können beide Unterarten sehr gute Heilungsaussichten vorweisen.

Weißer Hautkrebs tritt dominant an Körperstellen auf die oft sonnenexponiert sind und ist somit die Folge von kumulativer UV-Belastung.

Die bösartigste Form des Hautkrebses ist das maligne Melanom, auch „schwarzer Hautkrebs” genannt. Das Melanom ist ein Tumor, der von den pigmentbildenden Zellen der Haut, den Melanozyten, ausgeht. Es neigt dazu, früh Metastasen über Lymph- und Blutbahnen zu streuen, und ist die am häufigsten tödlich verlaufende Hautkrankheit, mit weltweit stark steigender Anzahl an Neuerkrankungen.

Durch das höhere Alter, das wir mittlerweile erreichen, gesteigerte Awareness und die sich stets verbesserten Methoden zur Erkennung von Hautkrebs werden alle Formen früher erkannt und verbessern die Heilungsaussichten.

Welche Hauptursachen sehen Sie für den Anstieg von Hautkrebsfällen, insbesondere in Bezug auf UV-Exposition und Lebensstilfaktoren?

Zum Anstieg von Hautkrebsfällen trägt unter anderem folgendes bei: Verändertes Urlaubs- und Freizeitverhalten (gesteigertes Interesse an Outdoor-Sport wie etwa Joggen, Wandern, Mountainbiken, Wassersport), Veränderungen in der Alltagsgestaltung (durch flexiblere Arbeitszeiten oder auch Modelle wie „remote work“ bzw. Home-Office wird mehr Zeit im Freien und somit auch in der Sonne verbracht). Auch spielt das sogenannte „Sun-Seeking-Behaviour“ eine Rolle: die Menschen sehnen sich nach der Sonne und setzen sich dieser bewusst, gerne und wann immer möglich aus – zum Beispiel in Schanigärten, bei Spaziergängen, in der Mittagspause. Durch den demografischen Wandel werden die Menschen außerdem immer älter, die zunehmend alternde Bevölkerung lässt die Fallzahlen automatisch steigen.