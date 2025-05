Bessere Chancen für Melanom-Patienten

Die modernsten medikamentösen Melanomtherapien beruhen auf zwei Prinzipien: Mit Immun-Checkpoint-Inhibitoren soll das körpereigene Abwehrsystem gegen den Tumor wieder "scharf" gemacht werden (PD-1- oder PD-L1-Immuntherapeutika in Form von monoklonalen Antikörpern). Der zweite Ansatzpunkt sind sogenannte zielgerichtete medikamentöse Therapien mit kleinen Molekülen wie Dabrafenib (BRAF-Inhibitor) und Trametinib (MEK-Inhibitor), die spezifisch bei bestimmten Krebserkrankungen mutierte Gene bzw. Genprodukte lahmlegen.

Doch es bleibt die Frage, was die Medizin noch tun kann, wenn eine dieser Strategien fehlschlägt, mit der Zeit Resistenzen auftreten und/oder es zu einem Rückfall kommt. "Die PD-1- oder BRAF- und MEK-Hemmung gilt als Goldstandard in der Melanomtherapie nach Operation (adjuvant; Anm.). Es ist wenig darüber bekannt, ob nach einem Wiederauftreten der Erkrankung und einer Operation eine zweite adjuvante Therapie sinnvoll sein könnte", schrieben jetzt Katharina Schumann (Universitätsklinik für Dermatologie und Allergologie/Technische Universität München) und ihre Co-Autoren aus den drei Ländern. In Österreich waren Dermatologie-(Uni-)Kliniken in Innsbruck, Salzburg, Graz und Wien beteiligt.

Untersucht wurde in der Studie, die jetzt im "Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology" erschienen ist (doi: 10.1111/jdv.20708), wie sich bei 66 Melanompatienten (Stadium III und IV) nach einer ersten Therapie und einem Rückfall eine zweite medikamentöse Behandlung auswirkte. Sie bekamen zwischen Anfang 2017 und Oktober 2021 entweder eine Immuntherapie mit den monoklonalen Antikörpern Nivolumab oder Pembrolizumab) oder eine zielgerichtete Therapie mit den Wirkstoffen Dabrafenib plus Trametinib. Gemessen wurde das Ergebnis nach dem Überleben der Betroffenen ohne Rückfall nach einem bzw. nach zwei Jahren.

Insgesamt zeigte sich, dass mit der zielgerichteten Therapie (32 Patienten) nach einem Jahr 90,6 Prozent und nach zwei Jahren immerhin noch 71,9 Prozent der Behandelten ohne Rückfall lebten. Mit der Immuntherapie (34 Patienten) war das nach einem Jahr bei 70,6 Prozent und nach zwei Jahren bei 52,9 Prozent der Fall. Das Gesamtüberleben war zwischen den beiden Gruppen mit hundert Prozent nach zwölf Monaten und mit 93,8 Prozent nach zwei Jahren gleich und hatte statistisch signifikant nicht abgenommen. Das ist ein deutlicher Erfolg für Patienten mit fortgeschrittener Melanomerkrankung und einem Rückfall nach Operation und einer ersten medikamentösen Behandlung.

"Beide Behandlungsformen überzeugten (...) mit einem Gesamtüberleben nach 24 Monaten von fast hundert Prozent", fassten die Wissenschafter ihre Ergebnisse zusammen. Interessante Erkenntnisse wurden auch zu einer möglichen optimalen Abfolge solcher Melanom-Therapien erzielt. So zeigte sich, dass die Patienten am meisten davon profitierten, wenn sie zunächst eine immuntherapeutische Behandlung erhalten hatten und dann zur zielgerichteten Therapie wechseln konnten. Insgesamt waren solche Chancen für Patienten mit "schwarzem Hautkrebs" im fortgeschrittenen Stadium bis vor wenigen Jahren völlig unvorstellbar. In Österreich wird derzeit pro Jahr bei rund 1.800 Menschen ein Melanom neu diagnostiziert. Die Zahl der Todesopfer beläuft sich jährlich auf rund 400.