Haselnüsse knacken: Geht das mit der Knoblauchpresse?

Fazit: Die Nuss ist geschält, aber leider nicht ganz geblieben
Ob zum Backen oder Snacken: Im Herbst haben Haselnüsse Hochsaison. Wer sie essen will, braucht allerdings einen Nussknacker - oder?

Tiktok, Instagram und Co. sind voll von Lifehacks, für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll. Wer keinen Nussknacker parat hat, kann Haselnüsse demnach auch ganz einfach mit einer Knoblauchpresse knacken.

Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Knack-Tipp für Haselnüsse in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht - oder ist er ein Flop?

Und so geht's: Die Haselnuss legt man dem Hack zufolge in die Knoblauchpresse - und drückt diese fest zusammen, bis es knackt.

Fazit: Der Hack klappt – die Schale ist geknackt. Allerdings braucht man ordentlich Kraft. Und beim ersten Versuch hat die Nuss etwas gelitten. Mit ein bisschen Übung und Fingerspitzengefühl blieb sie beim zweiten Mal aber intakt.

