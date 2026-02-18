Psychiater Musalek: „Handy-Sucht ist tatsächlich eine Sucht“

„Die Kriterien für eine Suchterkrankung sind unter anderem Kontrollverlust, Dosissteigerung und psychische und körperliche Entzugssymptome, zum Beispiel mit Gereiztheit oder Angstzuständen. Letzteres zeigt sich auch bei Handy-Sucht und sieht durchaus so aus wie ein Alkohol-Entzugssyndrom. Im Spätstadium kann es sogar so sein, dass jemand sein gesamtes Leben auf das Mobiltelefon ausrichtet. Es treffen also auf die Handy-Sucht sowohl im psychischen wie im physischen Bereich die Merkmale einer Suchterkrankung zu“, erklärte Musalek, ehemals viele Jahre lang Ärztlicher Direktor des Anton Proksch Instituts und jetzt Leiter des Instituts für Sozialästhetik und Psychische Gesundheit der Sigmund Freud Privatuniversität in Wien.

Es ist nicht der ständige Griff nach dem Mobiltelefon als solches. Musalek: „Im Grunde handelt es sich um eine Social Media-Sucht. Charakteristisch sind hier diese 'als ob-Beziehungen', die via Handy mit den dauernden eigenen Postings, mit den Likes etc. aufgebaut werden. Bei älteren Menschen ist das oft nicht so ausgeprägt, weil sie weniger sozialen Druck verspüren. Sie leiden relativ selten an dem für die Handy-Sucht typischen Kontrollverlust. Aber 30- bis 50-Jährige können durchaus in eine solche Situation kommen.“