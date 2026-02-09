Dominic Thiem engagiert sich in der Biogena Stiftung für Fairness, Umwelt und Kinder

Der frühere Tennisprofi arbeitet in der Biogena One World Foundation mit. Die Stiftung finanziert ihre Projekte über Produktverkäufe des Unternehmens Biogena.
Finanzierung über Konsum
Die Stiftung wurde von Albert Schmidbauer gegründet, dem Geschäftsführer des Unternehmens Biogena. Ihr Finanzierungsmodell unterscheidet sich von klassischen Spendeninitiativen: Aus dem Verkauf jedes Biogena-Produkts soll künftig ein fixer Betrag von einem Euro direkt an die Stiftung gehen.
Nach Darstellung des Unternehmens soll damit gesellschaftliches Engagement systematisch an den laufenden Geschäftsbetrieb gekoppelt werden. Gesundheit werde nicht nur als individuelles Ziel verstanden, sondern als Teil einer umfassenderen Verantwortung. „Gesundheit bedeutet für uns immer auch Verantwortung“, sagt Schmidbauer. Wirtschaftlicher Erfolg und gesellschaftlicher Beitrag seien kein Widerspruch, sondern sollten zusammen gedacht werden.
Rolle von Dominic Thiem
Thiem wirkt nach Angaben der Stiftung an der inhaltlichen Ausrichtung mit. Den ausschlaggebenden Faktor beschreibt er wie folgt: „Mir war wichtig, Teil einer Initiative zu sein, die Verantwortung nicht nur anspricht, sondern sie auch lebt“. Er verweist darauf, dass Veränderungen nur dann Wirkung entfalten könnten, „wenn viele Menschen mitmachen“.
Langfristige Projektförderung geplant
Zum Personenkreis, der die strategische Ausrichtung der Stiftung mitgestaltet, gehören neben Albert Schmidbauer und Christina Schmidbauer auch Stefan und Petra Klinglmair. Ziel ist es, Projekte zu unterstützen, die langfristig angelegt sind und sowohl ökologische als auch soziale Wirkung entfalten sollen.