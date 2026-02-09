Dominic Thiem engagiert sich in der Biogena Stiftung für Fairness, Umwelt und Kinder

Die Stiftung wurde von Albert Schmidbauer gegründet, dem Geschäftsführer des Unternehmens Biogena. Ihr Finanzierungsmodell unterscheidet sich von klassischen Spendeninitiativen: Aus dem Verkauf jedes Biogena-Produkts soll künftig ein fixer Betrag von einem Euro direkt an die Stiftung gehen.

Nach Darstellung des Unternehmens soll damit gesellschaftliches Engagement systematisch an den laufenden Geschäftsbetrieb gekoppelt werden. Gesundheit werde nicht nur als individuelles Ziel verstanden, sondern als Teil einer umfassenderen Verantwortung. „Gesundheit bedeutet für uns immer auch Verantwortung“, sagt Schmidbauer. Wirtschaftlicher Erfolg und gesellschaftlicher Beitrag seien kein Widerspruch, sondern sollten zusammen gedacht werden.