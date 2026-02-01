Falsche Krebsdiagnose: Anwalt der Patientin kündigt Strafanzeige gegen Gesundheitsholding an

In der Causa rund um die Fehldiagnose gehen weiter die Emotionen hoch. Nachdem einer 30-jährigen Frau im letzten Sommer am Kepler Uniklinikum in Linz ohne medizinische Notwendigkeit die Gebärmutter, beide Eileiter und ein Eierstock entfernt worden waren, sehen sich die Verantwortlichen mit weiteren Vorwürfen konfrontiert.

Denn während das Gesprächsangebot ihres Rechtsanwalts Rainer Hable monatelang verweigert worden ist, wandte sich die oberösterreichische Gesundheitsholding just selbst am vergangenen Montag an die Öffentlichkeit. Ohne sich die erforderliche Zustimmung der Betroffenen einzuholen.