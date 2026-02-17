Die unterschätzte Kraft des tiefen Atmens

Schon ein einzelner tiefer Atemzug kann die Lungenfunktion verbessern und das Atmen erleichtern. Verantwortlich dafür ist eine flüssigkeitsartige Substanz, die die gesamte Oberfläche der Lungenbläschen überzieht. Diese sogenannte Lungenflüssigkeit reduziert die Oberflächenspannung und beeinflusst damit maßgeblich die mechanischen Eigenschaften der Lunge, erklären die Studienautoren Jan Vermant und Maria Novaes Silva.

In ihren Versuchen simulierten die Forschenden die Bewegungsabläufe normaler und tiefer Atemzüge und erfassten dabei die jeweilige Oberflächenspannung der Flüssigkeit. Das Resultat: Ihre größte Wirkung entfaltet die Lungenflüssigkeit bei gelegentlichen tiefen Atemzügen. Beim Einatmen dehnt sich die Lunge, beim Ausatmen zieht sie sich zusammen – eine Bewegung, auf die das Gewebe mit Widerstand reagiert.

Die Experimente zeigen jedoch, dass sich dieser Widerstand durch tiefe Atemzüge deutlich verringert. Die Oberflächenspannung nimmt ab, die Lunge

wird somit nachgiebiger, erklärt Studienautor Vermant: „Je nachgiebiger das Organ, desto weniger Widerstand gibt es beim Zusammenziehen und Ausdehnen und desto einfacher fällt somit das Atmen.“

Dass viele Menschen nach einem tiefen Atemzug ein Gefühl von Weite oder Erleichterung in der Brust verspüren, lässt sich somit physikalisch erklären. Ursache ist der besondere, mehrschichtige Aufbau der Lungenflüssigkeit. Idealerweise ist die oberste Schicht etwas steifer, während die darunterliegenden Schichten weicher und empfindlicher sind, erläutert Erstautorin Novaes Silva. „Direkt an der Grenze zur Luft befindet sich eine etwas steifere Oberflächenschicht. Darunter liegen mehrere Schichten, die weicher als die Oberflächenschicht sein sollten.“

Um die optimale Schichtung herzustellen, ist von Zeit zu Zeit ein tiefer Atemzug nötig. Ursache sei eine Anreicherung gesättigter Lipide, die zu einer dichteren Packung der Grenzfläche führe, so die Forscherin.