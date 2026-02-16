Handgemachte Käse-Ravioli: Genusswerkstatt für kalte Tage

Schon die Käse-Füllung hat es in sich: Der junge Comté bringt von Natur aus bereits einen leicht nussigen, buttrigen Geschmack mit. Dieser wird durch eine Portion Nussbutter noch mal verstärkt. Beide verschmelzen beim Kochen der Ravioli leicht und verstärken so ihre Aromen.

Als Sauce habe ich mich für eine Beurre Blanc (deutsch "weiße Butter") entscheiden. Dabei handelt es sich um eine klassische Buttersauce der französischen Küche. Der intensive Buttergeschmack wird hier durch eine feine Säure des Weins ergänzt. Ob man die Beurre Blanc eher als dickflüssiges Topping oder, verlängert mit etwas Wasser, als Brühe serviert, ist reine Geschmackssache.

