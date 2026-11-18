Wer an einen Zahnarztbesuch denkt, verbindet diesen nicht unbedingt mit Entspannung. Im H4O Dental Life Center am Pius-Parsch-Platz in Wien-Floridsdorf soll sich das ändern.

Das Dental Life Center vereint verschiedene Bereiche der Zahnmedizin unter einem Dach. Dazu zählen Prävention, ästhetische Zahnmedizin, Kieferorthopädie, Chirurgie und Implantologie. Moderne Technik und eine persönliche Betreuung stehen dabei im Mittelpunkt.

Eine wichtige Rolle spielt die regelmäßige professionelle Mundhygiene. Dabei werden Zahnbeläge und Verfärbungen gründlich entfernt. Die Behandlung unterstützt die Vorbeugung von Karies und Zahnfleischentzündungen und trägt zur langfristigen Zahngesundheit bei.

Genau diese Behandlung gibt es jetzt bei unserem Gewinnspiel zu gewinnen.