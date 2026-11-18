Ein gepflegtes Lächeln beginnt mit gesunden Zähnen: Das H4O Dental Life Center in Wien-Floridsdorf verbindet moderne Zahnmedizin mit einer angenehmen Atmosphäre. Das Angebot reicht von professioneller Mundhygiene bis zu nahezu unsichtbaren Zahnspangen für Erwachsene. Gemeinsam mit H4O verlosen wir 3 × eine professionelle Mundhygiene inklusive individueller Beratung. Jetzt mitmachen und der Zahngesundheit etwas Gutes tun!
H4O Dental Life Center: Moderne Zahnmedizin in Wien
Wer an einen Zahnarztbesuch denkt, verbindet diesen nicht unbedingt mit Entspannung. Im H4O Dental Life Center am Pius-Parsch-Platz in Wien-Floridsdorf soll sich das ändern.
Das Dental Life Center vereint verschiedene Bereiche der Zahnmedizin unter einem Dach. Dazu zählen Prävention, ästhetische Zahnmedizin, Kieferorthopädie, Chirurgie und Implantologie. Moderne Technik und eine persönliche Betreuung stehen dabei im Mittelpunkt.
Eine wichtige Rolle spielt die regelmäßige professionelle Mundhygiene. Dabei werden Zahnbeläge und Verfärbungen gründlich entfernt. Die Behandlung unterstützt die Vorbeugung von Karies und Zahnfleischentzündungen und trägt zur langfristigen Zahngesundheit bei.
Genau diese Behandlung gibt es jetzt bei unserem Gewinnspiel zu gewinnen.
Unsichtbare Zahnspangen für Erwachsene: Gerade Zähne in jedem Alter
Zahnspangen sind längst nicht mehr nur ein Thema für Jugendliche. Rund die Hälfte der Kieferorthopädie-Patientinnen und -Patienten bei H4O ist über 25 Jahre alt.
Eine Möglichkeit zur Zahnkorrektur bieten transparente Aligner-Schienen. Sie sind im Alltag kaum sichtbar, können zum Essen herausgenommen werden und ermöglichen eine unauffällige Behandlung.
Auch bei der Diagnostik setzt H4O auf moderne Technik: Statt eines herkömmlichen Zahnabdrucks kommt ein 3D-Scanner zum Einsatz. Bereits beim Erstgespräch können Patientinnen und Patienten ihre Zähne dreidimensional am Bildschirm betrachten und erfahren, welche Behandlungsmöglichkeiten infrage kommen.
Das Erstgespräch dauert rund 30 Minuten.
Welche Zahnspangen bietet H4O an?
Das kieferorthopädische Angebot des H4O Dental Life Centers richtet sich sowohl an Erwachsene als auch an Jugendliche. Je nach Zahnstellung und individuellem Behandlungsbedarf stehen unterschiedliche Möglichkeiten zur Verfügung:
Transparente Aligner: Herausnehmbare, nahezu unsichtbare Zahnschienen, die sich gut in Beruf und Alltag integrieren lassen.
Feste Zahnspangen: Eine bewährte Behandlungsmethode, insbesondere bei komplexeren Zahnfehlstellungen.
Digitale 3D-Diagnostik: Mithilfe eines Scanners werden die Zähne erfasst und die Behandlung digital geplant.
Retainer und Nachsorge: Sie helfen dabei, das Ergebnis nach der Zahnkorrektur langfristig zu stabilisieren.
Zahnfehlstellungen sind nicht ausschließlich eine ästhetische Frage. Ein ungünstiger Biss kann unter anderem Kopfschmerzen, Verspannungen und Zahnfleischprobleme begünstigen.
Gut zu wissen: Das kieferorthopädische Erstgespräch inklusive 3D-Scan ist bei H4O kostenlos und unverbindlich. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Terminbuchung finden Sie unter www.h4o.dental.
Jetzt professionelle Mundhygiene bei H4O gewinnen!
Sie möchten etwas für Ihre Zahngesundheit tun und das H4O Dental Life Center in Wien kennenlernen? Dann machen Sie mit!
Gemeinsam mit H4O verlosen wir 3 × eine professionelle Mundhygiene inklusive individueller Beratung.
Der Gewinn im Überblick:
3 × professionelle Mundhygiene inklusive individueller Beratung
Ort: H4O Dental Life Center, Pius-Parsch-Platz 6A, 1210 Wien
Teilnahmeschluss: 30. November 2026
Jetzt teilnehmen und mit etwas Glück eine professionelle Mundhygiene bei H4O Dental Life Center inklusive individueller Beratung gewinnen!
Wir wünschen Ihnen viel Glück!