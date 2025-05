Wiener Alpen starten mit Kultur, Kulinarik und Freud in die Festivalsaison 2025

Der Tisch war reich gedeckt – nicht nur kulinarisch, sondern vor allem kulturell: Am Montagnachmittag präsentierte sich das Festivaljahr der Wiener Alpen im Palais Niederösterreich so vielfältig wie inspirierend. Unter dem Motto „Jeder Gang ein FESTival“ wurde nicht nur das Kulturprogramm 2025 serviert, sondern auch gezeigt, wie Kunst, Tourismus und Regionalentwicklung Hand in Hand gehen können.