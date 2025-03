Medizinischer Durchbruch: Neue Gentherapie gibt blinden Kindern ihr Sehvermögen zurück

Ein bahnbrechender medizinischer Durchbruch lässt vier junge Kinder mit einer seltenen genetischen Sehbehinderung erstmals Licht und Formen erkennen.

Forschende des UCL Institute of Ophthalmology am University College London und Chirurgen des Moorfields Eye Hospital entwickelten eine innovative Gentherapie, die das defekte AIPL1-Gen ersetzt und so das Fortschreiten der Netzhautdystrophie stoppt.