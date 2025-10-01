Flammkuchen de luxe - mit Senfcreme, Birne und Gorgonzola

Können Sie Flammkuchen auch nicht widerstehen? Gerade jetzt im Herbst, wenn möglich, mit einem Gläschen Sturm dazu - einfach perfekt. Dabei muss es ja auch nicht immer der Klassische sein, mit Zwiebeln und Speck. Wie wäre es mit einer neuen Kombination aus süßen und herzhaften Zutaten mit einer leichten Senfnote? Das Ganze wird getoppt von einem Weichkäse mit Blauschimmel, oder wer es kräftiger mag, mit Gorgonzola.

von APA