Flammkuchen de luxe - mit Senfcreme, Birne und Gorgonzola

Gesundheit
Der Flammkuchen mit Senfcreme, Birne und Gorgonzola ist rasch gemacht
Können Sie Flammkuchen auch nicht widerstehen? Gerade jetzt im Herbst, wenn möglich, mit einem Gläschen Sturm dazu - einfach perfekt. Dabei muss es ja auch nicht immer der Klassische sein, mit Zwiebeln und Speck. Wie wäre es mit einer neuen Kombination aus süßen und herzhaften Zutaten mit einer leichten Senfnote? Das Ganze wird getoppt von einem Weichkäse mit Blauschimmel, oder wer es kräftiger mag, mit Gorgonzola.

Vor allem, wenn man ein schnelles Abendessen auf den Tisch zaubern will, dann kauft man einfach einen fertigen Teig aus dem Kühlregal. Ich halte ihn für perfekt. Einfach belegen und schon 10 Minuten später kann gegessen werden. Klingt entspannt? Ist es auch! Probieren Sie es gerne aus.

Mehr Rezepte unter https://hauptstadtkueche.blogspot.com/

FOTO: APA/hauptstadtkueche.blogspot.com/Doreen Hassek

