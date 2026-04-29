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Feta in der Suppe? Und ob - so geht griechische Gemüsesuppe

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Feta sorgt in der Gemüsesuppe für griechischen Touch
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Bettina Meiselbach toppt in ihrem Buch "Verrückt nach Feta" eine klassische Gemüsesuppe mit Fetawürfeln und gehackter Petersilie. So krönen Salzigkeit und Frische einen griechischen Suppengenuss, der sowohl an heißen Tagen als auch an Abenden schmeckt.

von

- 2 EL Olivenöl

- 250 g Gemüsezwiebel, gehackt

- 2 Knoblauchzehen, fein gehackt

- 2 EL Tomatenmark

- 150 g Staudensellerie, in dünne Scheiben geschnitten

- 250 g Karotten, klein gewürfelt

- 250 g Zucchini, klein gewürfelt

- 400 g geschälte Tomaten aus der Dose, grob zerkleinert

- 150 g Fenchel, in feine Streifen geschnitten

- 250 g Lauch, in dünne Ringe geschnitten

- 250 g Süßkartoffel, klein gewürfelt

- 2 TL Thymian, frisch oder getrocknet

- 1,25 l Gemüsesuppe

- Saft von 1/2 Bio-Zitrone

- Salz, Pfeffer

- 180 g Feta, klein gewürfelt

- 2 EL frische Petersilie, gehackt

1. Das Olivenöl in einem großen Suppentopf erhitzen und die Zwiebelwürfel darin glasig anschwitzen. Knoblauch dazugeben und kurz mit anschwitzen. Dann das Tomatenmark unterrühren und leicht anrösten.

2. Das restliche Gemüse in Form von Würfeln und Scheibchen in den Topf geben und alles gut durchmischen.

3. Thymian dazugeben und mit Gemüsesuppe aufgießen. Die Suppe 8-9 Minuten kochen lassen.

4. Den Zitronensaft zufügen und alles mit Salz und Pfeffer abschmecken.

5. Mit Fetawürfeln und Petersilie bestreut servieren.

---: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Bettina Meiselbach/Bettina Meiselbach

Foto: Bettina Meiselbach/dpa-tmn..ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit dem genannten Text und nur bei vollständiger Nennung des vorstehenden Credits

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