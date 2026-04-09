ABO

Fertigjoghurt enthält oft Milchpulver

Subressort
Gesundheit
Aktualisiert
Lesezeit
0 min
Gekaufte Fruchtjoghurts sind oft auch wahre Zuckerbomben
©APA, dpa, Christin Klose, GMS
  1. home
  2. Leben
  3. Gesundheit
Fertige Fruchtjoghurts enthalten neben Joghurt, Zucker und Früchten häufig Milchpulver. Das kann für Menschen mit Laktoseintoleranz problematisch sein, erläutert die Initiative Slow Food. Während sie nämlich Joghurt an sich mitunter ganz gut vertragen, kann die zusätzliche Portion Laktose durch das Milchpulver bei Betroffenen Bauchschmerzen oder Durchfall verursachen.

von

Was hilft: Fruchtjoghurt selbst herzustellen. Dazu frische Früchte und eventuell etwas Zucker, Honig oder Marmelade in einen handwerklich erzeugten Naturjoghurt rühren. Das spart nicht nur Laktose, sondern auch reichlich Zucker ein. Denn davon enthalten Fertigprodukte häufig deutlich mehr, als man selbst in den Becher rühren würde.

HAMBURG - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Christin Klose/Christin Klose

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Regelmäßiger Wechsel der Tätigkeiten entlastet die Wirbelsäule
Gesundheit
Gartenarbeit: Diese 4 Tipps schützen vor Rückenschmerzen
Der Gedanke an einen Jobwechsel kann Angst machen
Gesundheit
Jobwechsel: Sechs Tipps gegen die Angst vor Veränderung
TV-Star starb im Oktober 2023
Schlagzeilen
15 Jahre Haft für Drogenlieferantin nach Tod von Perry
25-jähriges Bandjubiläum folgt 2027
News
Silbermond-Sängerin Stefanie Kloß erwartet zweites Kind
++ ARCHIVBILD ++ Ab Sommer dürfen alle Fruchtaufstriche als Marmelade bezeichnet werden
Gesundheit
Marmelade darf jetzt endlich auch Marmelade heißen
Emotionen zulassen: Drei Minuten Jammern hilft Ärger auszuleben
Gesundheit
Scheißtag? 4 Tipps, wie Sie den Tag noch retten
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER