Fertigjoghurt enthält oft Milchpulver

Was hilft: Fruchtjoghurt selbst herzustellen. Dazu frische Früchte und eventuell etwas Zucker, Honig oder Marmelade in einen handwerklich erzeugten Naturjoghurt rühren. Das spart nicht nur Laktose, sondern auch reichlich Zucker ein. Denn davon enthalten Fertigprodukte häufig deutlich mehr, als man selbst in den Becher rühren würde.