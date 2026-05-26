Erstmals vier Prozent als Stammzellspender registriert

Die Typisierungsrate ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen - von 3,2 Prozent im Jahr 2024 auf 3,6 Prozent 2025 und nun auf vier Prozent. "Dass wir heute die Vier-Prozent-Marke erreicht haben, ist das Ergebnis von unzähligen engagierten Menschen, die sich haben typisieren lassen, von Hunderten Typisierungsaktionen in ganz Österreich und von Jahren unermüdlicher Aufklärungsarbeit", berichtete Susanne Marosch, Obfrau von "Geben für Leben" in einer Aussendung.

"In Österreich erkrankt alle neun Stunden ein Mensch an Leukämie. Für einen Teil der Betroffenen ist eine Stammzelltransplantation die einzige Chance auf ein Überleben. Die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Menschen genetisch kompatibel sind und somit eine Stammzellspende möglich ist, liegt bei 1:500.000. Das bedeutet: Jede einzelne Typisierung kann den entscheidenden Unterschied machen", betonte Marosch. In Deutschland sind rund zwölf Prozent der Bevölkerung als potenzielle Stammzellspender registriert.

Für eine Typisierung geeignet sind alle gesunden Menschen zwischen 16 und 45 Jahren ohne schwerwiegende oder chronische Erkrankungen. Die Typisierung erfolgt durch einen einfachen Wangenabstrich mit einem Wattestäbchen. Relevante genetische Merkmale werden pseudonymisiert in einem weltweiten Stammzellregister gespeichert, auf das ausschließlich autorisierte Suchzentren Zugriff haben. Typisierungssets für daheim können kostenlos angefordert und mit dem Wangenabstrich in einem vorfrankierten Rücksendekuvert eingeschickt werden.

Die Stammzellspende selbst erfolgt "in rund 90 Prozent der Fälle über die Blutbahn, ähnlich einer Plasmaspende, und ist für die Spender mit geringem Aufwand verbunden. Eine Typisierung ist ein kleiner Schritt mit potenziell großer Wirkung", erläuterte Antonia Müller, Professorin für Zelltherapie und Transfusionsmedizin an der MedUni Wien und Beirätin von "Geben für Leben".

( S E R V I C E - Typisierungen unter: www.gebenfuerleben.at - Beim Roten Kreuz von 16 bis 34 Jahren: www.roteskreuz.at/ich-will-helfen/faqs-stammzellspende - Weitere Zentren: https://transplant.goeg.at/spenderzentren )