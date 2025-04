Dietmar Dammerer: Junge Führungskraft revolutioniert die Orthopädie

In der aktuellen Folge von OÖ ungefiltert begrüßen wir den bemerkenswerten Dietmar Dammerer, Primar der Abteilung für Orthopädie und Traumatologie am Universitätsklinikum Krems. Mit nur 36 Jahren hat Herr Dammerer nicht nur eine der größten orthopädischen Abteilungen des Hauses aufgebaut, sondern auch die Behandlung von Knochenkrebs in Österreich maßgeblich weiterentwickelt. Er gewährt Ihnen faszinierende Einblicke in die Welt der Tumororthopädie und der minimalinvasiven, muskelschonenden Prothetik.

Herr Dammerer spricht über seinen ungewöhnlichen Weg in die Medizin – geprägt von einer frühen Leidenschaft für Musik und Sport – und über die persönliche Motivation, die ihn bis heute antreibt, täglich Leben zu retten und Hoffnung zu geben. Besonders berührend sind seine Schilderungen prägender Operationen, wie jener eines 14-jährigen Mädchens, die eindrucksvoll die menschliche Seite der Medizin zeigen und die Bedeutung von Empathie und Verantwortung unterstreichen.

Ein zentrales Thema der Episode sind zukünftige Innovationen in der orthopädischen Chirurgie. Herr Dammerer berichtet von patientenspezifischen Implantaten und 3D-Druckverfahren, die er als revolutionäre Entwicklungen für den medizinischen Alltag sieht. Zudem teilt er seine Vision für eine moderne, gerechte und effiziente Gesundheitsversorgung in Österreich – und formuliert klare Reformvorschläge.

Darüber hinaus erfahren Sie, wie er junge Ärztinnen und Ärzte inspiriert und motiviert – durch starke Vorbilder, Teamarbeit und einen interdisziplinären Zugang. Seine internationalen Kooperationen eröffnen neue Perspektiven und unterstreichen die Bedeutung von kontinuierlichem Wissensaustausch und Weiterentwicklung.

Erhalten Sie tiefgehende Einblicke in Dietmar Dammerers Arbeitsalltag, seine Entscheidungsprozesse, seine täglichen Routinen – und was ihn sowohl persönlich als auch beruflich antreibt. Diese Episode bietet Ihnen nicht nur ein spannendes Porträt eines engagierten Mediziners, sondern auch wertvolle Impulse für Leben, Beruf und gesellschaftliches Engagement.