Markus Achleitner: Vom Hoteldirektor zum Wirtschaftspolitiker

In der neuesten Episode von "OÖ ungefiltert" gewährt Markus Achleitner, Landesrat für Wirtschaft, Einblicke in seinen eindrucksvollen Lebensweg und seine vielfältigen Verantwortungsbereiche in der oberösterreichischen Politik. Angefangen als Hoteldirektor, bis hin zum Manager im Bereich der Gerstlbräu, hat Achleitner einen bemerkenswerten Karriereweg eingeschlagen, der ihn schließlich 2018 in die Politik führte.

Seine Begeisterung für die verschiedenen Ressorts – von Energie über Tourismus bis hin zu Wirtschaft und Sport – ist deutlich spürbar. Markus Achleitner teilt persönliche Erlebnisse aus seiner beruflichen Laufbahn, spricht über die Herausforderungen der Digitalisierung und Künstlichen Intelligenz sowie über die Bedeutung der Fachkräftesicherung in Oberösterreich. Besonders packend sind seine Aussagen über den Einfluss der Pandemie auf die Wirtschaft und seine Vision für die Zukunft des Bundeslandes als starken Wirtschaftsstandort.

Auch persönlichere Einblicke kommen nicht zu kurz: Ob als Familienvater, Schlagzeuger oder Naturliebhaber – Achleitner gibt einen authentischen Eindruck von sich als Mensch, der voll und ganz in dem aufblüht, was er tut.