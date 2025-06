Manfred Scheuer: Die Herausforderungen der modernen Kirche

In dieser besonderen Episode von Oberösterreich ungefiltert haben wir die Ehre, den 14. Bischof der Diözese Linz, Manfred Scheuer, als Gast zu begrüßen. Der Bischof teilt tiefgründige Einblicke in seine Kindheit in Haibach ob der Donau, geprägt von katholischen Traditionen und bedeutenden Gemeinschaftserfahrungen.

Manfred Scheuer spricht über seine Studienzeit in Rom, seine Priesterweihe und wie diese Zeremonie sein Leben nachhaltig beeinflusst hat. Er erzählt von seiner vielfältigen Tätigkeit als Lehrer in verschiedenen Schulen und Universitäten in Oberösterreich, Salzburg, St. Pölten, Freiburg und Trier. Ein Schwerpunkt liegt auf seinem Wechsel 2003 nach Innsbruck und seiner bedeutenden Zeit dort.

Seit 2015 Bischof der Diözese Linz, beschreibt Manfred Scheuer detailliert seine vielfältigen Aufgaben und Verantwortlichkeiten – von der Verkündigung des Evangeliums bis hin zu interreligiösen Beziehungen und der Betreuung von Opfern des Nationalsozialismus.

Er teilt auch seine Ansichten über notwendige Modernisierungen innerhalb der Kirche, insbesondere hinsichtlich der Bürokratie, der Stellung der Frauen und der Einbindung junger Menschen. Besondere Erwähnung findet sein Engagement, die Kirche trotz vieler Kirchenaustritte positiv zu besetzen und die Menschen wieder näher zur Religion zu bringen.

Ein persönlicher Einblick in seinen arbeitsintensiven Alltag zeigt die Herausforderungen und Freuden seines Amtes. Besonders bewegend ist seine Schilderung von Begegnungen während seiner Reisen – wie etwa mit Kindern in Syrien, die trotz ihrer traumatischen Erfahrungen neue Hoffnung schöpfen sollen.

Zum Abschluss reflektiert Bischof Manfred Scheuer über die Zukunft der Kirche und ihre Rolle in einer sich wandelnden Gesellschaft, bevor er auf den aktuellen Film Konklave und die Nachfolge von Kardinal Schönborn eingeht.