Bernhard Fragner: CEO von Globe Air über Zeit als Luxus

In der neuen Episode von OÖ ungefiltert tauchen wir ein in die faszinierende Welt der Luftfahrt mit Bernhard Fragner, dem CEO von Globe Air. Er teilt seine persönliche Reise von der kindlichen Begeisterung für Flugzeuge bis zur Gründung einer eigenen Airline. Neben Einblicken in seine Karriere und die Entwicklung von Globe Air enthüllt Bernhard Fragner, wie die Magie des Fliegens ihn bis heute begeistert und was ihn dazu motivierte, den Komfort und die Flexibilität des privaten Fliegens einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.

In seinem Gespräch mit Verena Schwarzinger erfahren wir mehr über seine Leidenschaft für den Luftverkehr, das Streben nach Innovation und die Bedeutung von Zeit als ultimativem Luxus. Bernhard Fragner spricht über die Herausforderungen und Chancen in der Branche, die Bedeutung der Nachhaltigkeit und die Rolle moderner Technologie und künstlicher Intelligenz im zukünftigen Flugverkehr.

Er hebt hervor, wie Globe Air qualitätsbewussten Kunden ermöglicht, kostbare Zeit effizient zu nutzen, und erläutert das Geschäftsmodell, das Sportler, Firmenchefs und Künstler anspricht. Bernhard Fragner teilt auch seine persönlichen Gedanken über Wandel, lebenslanges Lernen und seine Vision für eine zukunftsorientierte Gesellschaft.