Andrea Berghammer: Ein Sommer voller Highlights in Schärding

Wie plant man eigentlich eine Landesgartenschau, an der ein ganzes Bundesland teilnimmt?

In dieser inspirierenden Folge von OÖ ungefiltert spricht Andrea Berghammer, Geschäftsführerin der Landesgartenschau 2025 in Schärding, über die Herausforderungen, Freuden und Visionen hinter der Großveranstaltung, die bald die Region verwandeln wird.

Unter dem Motto "INSGRÜN", das sich stimmig aus der Flusslandschaft des Inns und der Nähe zur Natur ableitet, erwartet Besucher:innen ein vielfältiges Erlebnis: prachtvolle Blühflächen, ein neu gestalteter Spiel- und Wasserspielplatz für Familien, zahlreiche Themenausstellungen – von der Streuobstwiese bis zu regionalen Initiativen – sowie über 800 kulturelle Veranstaltungen sorgen für bleibende Eindrücke.

Andrea Berghammer gibt einen exklusiven Einblick hinter die Kulissen: Von den frühen Bewerbungsphasen bis zum Endspurt kurz vor der Eröffnung, von nachhaltigen Investitionen in Infrastruktur und Naherholungsraum bis zu den Bemühungen, Schärding über Oberösterreich hinaus als Ausflugsziel zu etablieren. Sie spricht offen über das Miteinander mit der Bevölkerung, über Begeisterung – und gelegentlich auch Skepsis – sowie die Motivation ihres Teams über mehrere Jahre hinweg.

Nicht nur Naturfans und Gartenbegeisterte kommen auf ihre Kosten – auch Familien, Schulen, Vereine und Kulturinteressierte finden im Programm der Landesgartenschau vielseitige Highlights.

Wie können Besucher:innen den Tag optimal planen? Warum wird gerade auf Nachhaltigkeit großer Wert gelegt? Was bleibt nach dem Abbau für Schärding und die Region? Und wie entspannt sich eigentlich eine Geschäftsführerin eines so großen Projekts?

Antworten auf diese und viele weitere Fragen gibt es in dieser Folge – ein Muss für alle, die mehr über die Landesgartenschau, innovative regionale Entwicklung und das Leben in Oberösterreich erfahren möchten.