Dino Perl: Vom digitalen Designer zum Malerei-Magier

Dino Perl ist ein aufstrebender Künstler aus Oberösterreich, der ursprünglich in Chicago geboren wurde. Seine kreative Reise begann in der Kindheit und führte ihn über eine Ausbildung in Mediendesign und Animation zurück zur bildenden Kunst. Im Podcast OÖ ungefiltert spricht Dino Perl über seine Leidenschaft für digitale Kreativität und Malerei.

Er gibt Einblicke in seine bevorzugten Materialien wie Acryl- und Ölfarben sowie Ölpastellkreiden und erzählt, wie seine Kunst für ihn eine Art Therapie darstellt, durch die er Gefühle ausdrückt und Geschichten erzählt. Dino Perl erklärt, wie er seine künstlerische Karriere über Social Media dokumentiert hat und dadurch den Weg in renommierte Galerien fand – darunter Ausstellungen in Linz und Paris.

Mit charmantem Selbstbewusstsein spricht er über den Druck, als „neuer Stern am Linzer Künstlerhimmel“ bezeichnet zu werden, und gibt zu, dass der größte Druck oft aus ihm selbst kommt. Er teilt, dass die Zahl 3 eine besondere Bedeutung in seiner Kunst hat, und wirft einen Blick auf seine bevorstehende Dreijahresausstellung.

Seine kreative Vision verbindet Malerei mit Elementen aus Animation und Mediendesign, und er hegt den Wunsch, diese verschiedenen Interessen in seiner Kunst zu vereinen. Neben der Kunst hegt Dino Perl auch eine Leidenschaft für Musik, Theater und Sport. Seine lebendige Schilderung von Basketballspielen und sein Interesse an nicht-verbaler Kommunikation zeigen einen Künstler, der in vielen Bereichen offen und neugierig bleibt.