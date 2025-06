Reinhard Honeder: Vom Konditortraum zur Familientradition im Mühlviertel

In der neuesten Episode des Podcasts OÖ ungefiltert gewährt Reinhard Honeder, Eigentümer der Honeder Naturbackstube, spannende Einblicke in die Welt des traditionellen Bäckerhandwerks. Reinhard Honeder erzählt von seinem Weg vom Konditor zum begeisterten Bäcker und wie er gemeinsam mit seiner Frau die elterliche Bäckerei in Weitersfelden übernommen und erfolgreich entwickelt hat. Dabei spielt die enge Zusammenarbeit mit regionalen Landwirten und die Verwendung von natürlichen Rohstoffen eine zentrale Rolle.

Die Honeder Naturbackstube, die inzwischen 28 Filialen und 300 Mitarbeiter zählt, steht für echtes Handwerk und traditionelle Arbeitsweisen – ein erfrischender Kontrast in einer Zeit, in der die Backwarenindustrie zunehmend von Großkonzernen dominiert wird. Reinhard Honeder spricht über die Herausforderung des Bäckersterbens und die Bedeutung von Nachhaltigkeit, sowohl im Betrieb als auch im Privatleben.

Obwohl er viel auf der Welt gereist ist, liegt ihm die Wertschätzung und Erhaltung des Kulturguts Brot sehr am Herzen. Darüber hinaus teilt er seine Gedanken zur Ausbildung junger Bäcker und seine Hoffnungen für die Zukunft des Bäckerhandwerks. Durch Reinhard Honeders persönliche Geschichten und seine passionierte Einstellung zum Handwerk wird deutlich, warum Brot nicht nur ein Nahrungsmittel, sondern ein wesentlicher Bestandteil der österreichischen Kultur ist.

Hören Sie rein, um mehr über die Herausforderungen und Freuden eines erfolgreichen Bäckereibetriebs zu erfahren.