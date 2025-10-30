Da scheiden sich Küchengeister: Hätten Sie Lauch so geputzt?

Die Profis raten zu folgender Methode:

Die Experten haben auch drei Rezeptideen, wie man Lauch, der regional mitunter Porree genannt wird, verwenden kann:

Der Salat schmeckt leicht und erfrischend. Dafür den vorbereiteten Lauch mit gewürfelten Äpfeln vermischen, mit einem Joghurtdressing vermengen und mit frischer Kresse sowie gerösteten Sonnenblumenkernen bestreuen. Dazu passt Vollkornbrot oder knuspriges Baguette.

Für die einfache, aber raffinierte Pasta Lauch und Knoblauch kurz anbraten, dann fettarmen Frischkäse, Zitronensaft und etwas Zitronenabrieb unterrühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und mit al dente gekochten Nudeln vermengen. Zum Servieren mit frisch geriebenem Parmesan und gehackter Petersilie oder frischen Salbeiblättern bestreuen.

Nichts wärmt an kalten Herbst- und Wintertagen schöner von innen als eine Lauch-Kartoffel-Suppe: Dazu Zwiebeln und Lauch in etwas Speiseöl anschwitzen, geschälte und gewürfelte Kartoffeln hinzufügen und mit Gemüsebrühe aufgießen. Alles zusammen für rund 15 Minuten gar köcheln, anschließend pürieren und mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss würzen. Als Topping eignen sich Röstzwiebeln, Schnittlauchröllchen, Schinkenwürfel oder geröstete Kürbiskerne.