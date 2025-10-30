News Logo
ABO

Da scheiden sich Küchengeister: Hätten Sie Lauch so geputzt?

Subressort
Gesundheit
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
An Herbst- und Wintertagen wärmt eine schöne Lauch-Kartoffel-Suppe
©Manfred Zimmer, APA, dpa-tmn
  1. home
  2. Leben
  3. Gesundheit
Wer sich eine Stange Lauch zum Säubern vorknöpft, stößt oft auf Stellen voller Erde. Wie man Lehm, Sand & Co entfernt, daran scheiden sich allerdings die Küchengeister: Die einen schwören auf den Längsschnitt unter fließendem Wasser, andere waschen jedes Blatt einzeln oder schneiden erst Ringe und packen diese dann zum Abbrausen in ein Sieb oder waschen die Ringe in einer Schüssel.

von

Die Profis raten zu folgender Methode:

Die Experten haben auch drei Rezeptideen, wie man Lauch, der regional mitunter Porree genannt wird, verwenden kann:

Der Salat schmeckt leicht und erfrischend. Dafür den vorbereiteten Lauch mit gewürfelten Äpfeln vermischen, mit einem Joghurtdressing vermengen und mit frischer Kresse sowie gerösteten Sonnenblumenkernen bestreuen. Dazu passt Vollkornbrot oder knuspriges Baguette.

Für die einfache, aber raffinierte Pasta Lauch und Knoblauch kurz anbraten, dann fettarmen Frischkäse, Zitronensaft und etwas Zitronenabrieb unterrühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und mit al dente gekochten Nudeln vermengen. Zum Servieren mit frisch geriebenem Parmesan und gehackter Petersilie oder frischen Salbeiblättern bestreuen.

Nichts wärmt an kalten Herbst- und Wintertagen schöner von innen als eine Lauch-Kartoffel-Suppe: Dazu Zwiebeln und Lauch in etwas Speiseöl anschwitzen, geschälte und gewürfelte Kartoffeln hinzufügen und mit Gemüsebrühe aufgießen. Alles zusammen für rund 15 Minuten gar köcheln, anschließend pürieren und mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss würzen. Als Topping eignen sich Röstzwiebeln, Schnittlauchröllchen, Schinkenwürfel oder geröstete Kürbiskerne.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Robert Günther/Robert Günther

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Manfred Zimmer/Manfred Zimmer

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Auch Medikamente wie Neuroleptika und Antidepressiva machen schläfrig
Gesundheit
Gegen Sekundenschlaf am Steuer: Pausen einlegen
Panna Cotta mit Mangosoße, Heidelbeeren, Minze und Pistazien
Gesundheit
Delizioso! Rezept für Panna Cotta mit Früchten
52 Prozent brachen die Behandlung innerhalb eines Jahres ab
Gesundheit
"Abnehmspritze" wird laut Studie oft nur kurz verwendet
Der Park Bois de la Cambre ist eine grüne Oase zum entspannen
Reisen & Freizeit
Brüssel in drei Tagen: Pralinen, Bier und Politik
ISS-Bewohner haben den wohl spektakulärsten Heimweg
Technik
Seit 25 Jahren ist die ISS bewohnt
Amelia Earhart vor ihrer Maschine
Technik
Suche nach Maschine von Flugpionierin Amelia Earhart verschoben
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER