Matthias willigt ein, die Partnerschaft zu öffnen. Für Sophie und ihn ist das nach 13 Jahren Beziehung frisch, neu, verlockend. Das gemeinsame Projekt ist, dass beide einvernehmlich mit anderen Sexpartnerinnen und Sexpartnern Spaß haben dürfen. Es werden klare Regeln und Grenzen besprochen; keine Freundinnen und Freunde und nie mehr als ein Sex-Date. Denn polyamor sein wollen die beiden keinesfalls. Das würde dann ja bedeuten, mehrere Personen zu lieben.

Die Liebe wird in diesem Fall klar von sexuellen Wünschen getrennt und soll nur dem Paar vorbehalten bleiben. Ob das gelingt, liegt an der Bereitschaft, sich an das Commitment zu halten.