Man könnte die Liste der Verhinderungsgründe beim Sex endlos fortsetzen. Im Grunde geht es nur um eins: Auch nach der ersten Verliebtheitsphase die Liebe frisch zu halten. Und wie? Schau auf deine Partnerin oder deinen Partner mit Wohlwollen und Wissbegierde. Dieser Mix wirkt zu hundert Prozent – wenn nicht erotisch, so doch bindungsstärkend. Das Interesse aneinander zu erhalten, erfordert Beziehungsarbeit.

Und die geht so: Mach dir mit deiner Liebsten oder deinem Liebsten, auch oder gerade wenn ihr zusammen seid, Dates aus. Erinnert euch an einem Abend ohne Verbindlichkeiten an die Leichtigkeit, die spontanen Sex möglich macht. Unterhaltet euch darüber und stellt euch vor, das sexuell aktive Pärchen, das ihr mal wart, in einem Film zu sehen oder zu beobachten. Das muss nicht, aber kann aphrodisisch wirken. Oder auch nur einen netten humorvollen Abend bescheren. Das allein kann schon den Weg ebnen zu einem Miteinander in der Liebe.