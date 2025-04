Liebes Leben: Meine toxische Beziehung

Der Götterbote Hermes ist namensgebend für die Hermeneutik als Kunst der Interpretation von Texten. Sybille hatte Lothar, wie für die Verliebtheitsphase typisch, idealisiert. Alles, was er machte – und war es noch so unachtsam, ja bisweilen grausam – wurde von ihr uminterpretiert, so dass er am Ende wieder gut dastand. Er ist ihr Mister Right.

Und trotz diverser Momente der Flugunfähigkeit ihres inneren Schmetterlingsschwarms, ist sie bis heute nicht bereit, den Traum vom Liebesglück mit ihm aufzugeben. Dabei gab es von Anfang an Irritationen. Hier sind die wichtigsten Warnsignale, die auf eine toxische Beziehung hinweisen: