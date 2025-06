Liebes Leben: Liebesindividualismus

Wichtig ist hier, die Schuld nicht überzubewerten und als Phänomen, das mit dem Liebesschmerz einhergeht, gelassen zur Kenntnis zu nehmen, so wie man sich von einer Fliege nicht den Tag verderben lässt und vielleicht das Fenster öffnet oder woanders hingeht. So können Sie Schuld in Kreativität verwandeln, indem Sie etwas anderes tun, als darin förmlich zu baden und zu ertrinken. Bewusste Fokussierung auf anderes, Ablenkung und soziale Kontakte helfen Ihnen dabei.