Liebes Leben: Herz oder Hirn

Wie eine Münzprägung tragen wir ein Weltbild in uns und eine Vision von dem Menschen, der liebenswert erscheint. Viele glauben, eine toxische Beziehung entsteht nur dann, wenn früh Grenzen überschritten wurden. Wer wertschätzend behandelt wurde, schließt sich erst gar nicht einer unberechenbaren Person an. Ganz so einfach ist es mit den Prägungen aber nicht.

Ina hatte die vielleicht fürsorglichsten Eltern. Sie nimmt aber den Maßstab von ihrer als perfekt erlebten Schwester und erlebt sich dagegen als minderwertig. Also können auch wohlbehütete Kinder später in toxische Beziehungen geraten. In Inas Fall zuallererst mit sich selbst. Und daran erkennen Sie, ob Sie in der Liebe eher mit dem Herzen oder dem Verstand entscheiden.