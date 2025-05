Liebes Leben: So unsexy ist Selbstaufopferung

Opfer solcherart extrem agierender Personen leiden häufig an einem Helfersyndrom. Sie beziehen ihren Wert aus positiver Spiegelung durch andere. Bei Mark war die drastische Folge, dass er an Attraktivität verlor, weil Menschen mit Helfersyndrom in ihrer grenzenlosen Opferbereitschaft von anderen Personen verachtet, gedemütigt und leichtfertig instrumentalisiert werden können.

Fazit: Verlagern Sie bitte keine Minute länger das kostbarste Gut, Ihr Vertrauen, in Außenbeziehungen. Und arbeiten Sie an einer guten Nähe und Kommunikation in Ihrer Partnerschaft, anstatt sich in Idealisierungen und Parallelwelten emotional zu verstricken. Wie? Einfach wie früher, wie ganz, ganz früher angstfrei auf einander zugehen und geduldig zuhören, durchatmen, dranbleiben.