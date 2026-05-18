Beim Radfahren kommt es vor allem auf die Intensität an

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Um die Frage, wie sich Radfahr-Trainings effektiv gestalten lassen können, ging es bei einer neuen Studie der Fachhochschule Wiener Neustadt (FHWN). Anhand von 16 gut trainierten Radfahrern wurde unter kontrollierten Laborbedingungen getestet, wie sich unterschiedliche Belastungsintensitäten und die Tretfrequenz (die Anzahl der Pedalumdrehungen pro Minute) auf die zentrale Sauerstoffaufnahme über Lunge, Herz und Blut sowie die Sauerstoffverwertung direkt im Muskel auswirken.

von APA