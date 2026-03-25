Bananenmehl ist eine kalorienarme Alternative

In Westafrika und der Karibik ist Bananenmehl bereits ein fester Bestandteil der Ernährung und hält jetzt auch hierzulande Einzug in Reformhäusern und Supermärkten. Es eignet sich zum Backen von Palatschinken, Brot und Gebäck, aber auch zum Binden von Soßen und für die Zubereitung von Pudding.

Im Bananenmehl stecken Inhaltsstoffe wie Kalium, Magnesium, Vitamin C und resistente Stärke. Diese kann - ähnlich wie bei Ballaststoffen - von Verdauungsenzymen nicht aufgeschlossen werden und fördert so die Verdauung.