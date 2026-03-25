Bananenmehl ist eine kalorienarme Alternative

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Es hat einen nussigen Geschmack, ist kalorienarm und dennoch sättigend: Bananenmehl kann gängigen Gerichten eine interessante Note geben und beim Backen herkömmliches Mehl ersetzen. Wer befürchtet, dass dann alles nach Banane schmeckt, liegt laut Ernährungsexperten falsch. Denn das Mehl wird aus unreifen, geschälten und getrockneten Kochbananen hergestellt.
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In Westafrika und der Karibik ist Bananenmehl bereits ein fester Bestandteil der Ernährung und hält jetzt auch hierzulande Einzug in Reformhäusern und Supermärkten. Es eignet sich zum Backen von Palatschinken, Brot und Gebäck, aber auch zum Binden von Soßen und für die Zubereitung von Pudding.
Im Bananenmehl stecken Inhaltsstoffe wie Kalium, Magnesium, Vitamin C und resistente Stärke. Diese kann - ähnlich wie bei Ballaststoffen - von Verdauungsenzymen nicht aufgeschlossen werden und fördert so die Verdauung.
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