ABO

Bezahlen im Urlaub: 5 Tipps für eine sichere Reisekasse

Subressort
Reisen & Freizeit
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Mit mehreren Karten und etwas Bargeld sind Urlauber flexibel
©APA, dpa, gms, Clara Margais
  1. home
  2. Leben
  3. Reisen & Freizeit
In den Osterferien begeben sich viele Menschen auf die erste große Reise des Jahres. Auch wenn vielleicht schon Unterkunft und Mietwagen gebucht und bezahlt sind: Um vor Ort "flüssig" und finanziell abgesichert zu sein, sollte man fünf einfache Tipps beherzigen, rät der Dienstleister Euro Kartensysteme.

von

Nehmen Sie die Bankomatkarte (Debitkarte) und eine weltweit gültige Kreditkarte mit, um flexibel bezahlen zu können. Bewahren Sie die Karten aber getrennt auf. Lernen Sie die PINs auswendig, statt sie zu notieren.

Sind die Karten fürs Bezahlen und Abheben am Reiseziel freigeschaltet und reicht der Verfügungsrahmen? Das lässt sich im Onlinebanking oder über den Kundenservice des Kreditinstituts klären.

Sinnvoll ist es zum Beispiel, 100 bis 200 Euro der Landeswährung in kleinen Scheinen mitzunehmen. Mehr gibt es meist günstiger am Automaten vor Ort. Wichtig: Wer beim Abheben die Abrechnung in der jeweiligen Landeswährung wählt, vermeidet teure Aufschläge.

Fotografieren Sie Ausweisdokumente und Zahlungskarten vor dem Urlaub ab, um für einen Verlust gewappnet zu sein. Passwortgeschützt auf dem Smartphone oder verschlüsselt in einer Cloud sind die Fotos sicher aufbewahrt. Ein Sicherheitsplus: getrennt von den Originalen aufbewahrte Papierkopien.

Für den Fall, dass Karten verloren gehen: Speichern Sie den Sperr-Notruf +49 116 116 im Handy und notieren Sie ihn zusätzlich. Für Bankomatkarten (Debitkarten) in Österreich ist die Nummer 0800 204 8800 (aus dem Ausland +43 1 204 88 00)

PALMA - SPANIEN: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Clara Margais/Clara Margais

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
WhatsApp: Link-Vorschauen in Datenschutz-Einstellungen deaktivieren
Technik
WhatsApp: Link-Vorschau mit Haken
Gesundheit
Optimismus: Wie uns positives Denken stärkt
Das "M24 - Musée du Sport Automobile" steht direkt an der Rennstrecke
Reisen & Freizeit
Le Mans: Museum an legendärer Rennstrecke öffnet wieder
++ ARCHIVBILD ++ Altes Antibiotika wirksamer gemacht
Gesundheit
Altes Antibiotikum um das 60-Fache verbessert
Die 48-Jährige Gellar ist auch Mutter
News
Filmstar Gellar hatte Angst Adele anzusprechen
Die Berufung wurde abgelehnt
Politik
Sohn von Kronprinzessin bleibt nach Prozess weiter in U-Haft
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER