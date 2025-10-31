News Logo
ABO

Aua! Warum bei einer Erkältung manchmal die Zähne wehtun

Subressort
Gesundheit
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Nasenduschen befeuchten die Schleimhäute und befreien sie von Sekret
©APA, Christin Klose, dpa-tmn
  1. home
  2. Leben
  3. Gesundheit
Die Nase ist dicht, der Hals tut weh, gefühlt überall sitzt Schleim: Wer erkältet ist, fühlt sich ohnehin schon elend. Umso nerviger, wenn es dann zusätzlich im Oberkiefer drückt oder zieht.

von

Zahnschmerzen bei einer Erkältung sind keine Seltenheit. Treten sie auf, ist das ein Anzeichen, dass sich eine Nasennebenhöhlenentzündung entwickelt hat, so der Zahnarzt Jochen Schmidt. Typisch für eine sogenannte Sinusitis ist zudem ein Druckgefühl in Stirn und Wangenknochen.

Doch warum schmerzen die Zähne? Die Entzündung sorgt dafür, dass die Schleimhäute in den Nasennebenhöhlen anschwellen. Dadurch üben sie mehr Druck auf den Kieferbereich und damit auf die Zahnwurzeln aus - das kann wehtun. Übrigens: Beugt man sich nach vorn, verschlimmert sich das Druckgefühl noch.

Was tun, wenn einen eine Nasennebenhöhlenentzündung erwischt hat? Guttun können Nasenduschen mit einer Kochsalzlösung. Sie befeuchten nämlich die Schleimhäute und befreien sie von Sekret.

Zur Behandlung der Beschwerden kommen auch kortisonhaltige Nasensprays infrage - inwiefern das sinnvoll ist, bespricht man am besten mit dem Arzt oder in der Apotheke.

Abschwellende Nasensprays können einem bei einer Nasennebenhöhlenentzündung zwar kurzzeitig wieder mehr Luft verschaffen: Man sollte sie Experten zufolge aber nur über wenige Tage lang anwenden. Denn die Nasenschleimhaut kann sich an die Wirkstoffe gewöhnen.

Die gute Nachricht: Klingt die Nasennebenhöhlenentzündung ab, verziehen sich in aller Regel auch die Zahnschmerzen. Tut es weiterhin weh, sollte man beim Zahnarzt oder der Zahnärztin vorbeischauen, so der Rat von Jochen Schmidt - dann steckt hinter dem Schmerz vermutlich eine andere Ursache.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Christin Klose/Christin Klose

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Die Mitgliedstaaten haben Prioritäten ausgearbeitet
Gesundheit
Europäische WHO-Länder legen Gesundheitsagenda bis 2030 fest
Fruchtfliegen können zum Beispiel Früchte schneller verderben lassen
Gesundheit
Nervige Küchengäste: So stellen Sie Fruchtfliegen eine Falle
Der Geschmack von Gerste wird als nussig und süßlich beschrieben
Gesundheit
Dieses Korn ist eine gesündere Alternative zu Reis
Bestellungen auf Temu oder Shein sollte man immer gut abwägen
Gesundheit
Stiftung Warentest: Gefährliche Produkte bei Shein und Temu
Wenn ein schwaches Ladegerät verwendet wird, erscheint ein Hinweis
Technik
"Slow Charger"-Hinweis am iPhone: Ein Grund zur Sorge?
Die Studienteilnehmer waren zwischen 56 und 89 Jahre alt
Gesundheit
Gemeinsame Glücksmomente reduzieren Stresshormone bei Paaren
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER