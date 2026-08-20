Arthrose: Wann Kälte guttut - und wann Wärme

©APA/APA/dpa-tmn/Christin Klose/Christin Klose, APA, Christin Klose, dpa-tmn
Wickel mit Weißkraut, Kohl oder Topfen: Das sind klassische Hausmittel, die die Gelenkschmerzen einer Arthrose lindern sollen. Das liegt vor allem an ihrem kühlenden Effekt, wie der Orthopäde Sven Ostermeier erklärt. "Bei akuten Entzündungen ist Kälte sinnvoll", sagt er. Solche Entzündungen machen sich vor allem durch eine Schwellung der Gelenke bemerkbar. Wärme ist in solchen Situationen nicht unbedingt geeignet, sie kann die Entzündung sogar noch verstärken.
von
Bei chronischen Schmerzen in den Gelenken hingegen, kann Wärme die bessere Option sein - ob es nun das Körnerkissen, die Infrarotlampe oder die warme Badewanne ist. Das gilt auch, wenn man das Gefühl hat, dass sich Muskeln rund um das Gelenk verspannen. "Wärme sorgt dafür, dass sich die Muskulatur wieder entspannt", sagt Ostermeier.
WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Christin Klose/Christin Klose