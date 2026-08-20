Arthrose: Wann Kälte guttut - und wann Wärme

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Wickel mit Weißkraut, Kohl oder Topfen: Das sind klassische Hausmittel, die die Gelenkschmerzen einer Arthrose lindern sollen. Das liegt vor allem an ihrem kühlenden Effekt, wie der Orthopäde Sven Ostermeier erklärt. "Bei akuten Entzündungen ist Kälte sinnvoll", sagt er. Solche Entzündungen machen sich vor allem durch eine Schwellung der Gelenke bemerkbar. Wärme ist in solchen Situationen nicht unbedingt geeignet, sie kann die Entzündung sogar noch verstärken.

von APA