33 Jahre Humanocare: Zuhören, Weiterdenken, Mitwachsen

1993 wurde die Humanocare Group von Julian Hadschieff gegründet. Heute beschäftigt die Gruppe rund 2.000 Mitarbeiter:innen und betreibt bzw. managt Reha-Zentren, Pflegeeinrichtungen, ein Ambulatorium, eine Seniorenresidenz sowie eine Spezialeinrichtung für Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Darüber hinaus ist Humanocare mit Humanocare 24 und Carely der größte Anbieter von 24-Stunden-Betreuung im DACH-Raum, ist im Fachkräfte-Recruit­­ment tätig und betreibt die Business- und Event-Location „Das Steinberg“.

Die Ansprüche an Betreuung und Pflege haben sich weiterentwickelt. Immer mehr Menschen möchten auch im Alter und bei Unterstützungsbedarf dort bleiben, wo sie sich am wohlsten fühlen: im eigenen Zuhause. Vor einigen Jahren hat HUMANOCARE mit Huma­nocare24 Fuß in der Betreuung zu ­Hause gefasst und mit Carely ist nun auch die mobile Pflege dazugekommen. Die Werte der Gruppe sind dabei aber dieselben geblieben: „Mutig. Menschlich. Miteinander.“

„33 Jahre Erfahrung bedeuten für uns vor allem eines: Verantwortung für die Zukunft zu übernehmen. Die Bedürfnisse der Menschen verändern sich und mit ihnen entwickeln sich auch unsere Angebote weiter. Immer mehr Menschen möchten möglichst lange selbstbestimmt im eigenen Heim leben.

Genau hier setzen wir an“ sagt KR Mag. Julian Hadschieff, CEO und Eigentümer der HUMANOCARE Group. „Unsere Erfahrung aus der stationären Versorgung bildet dafür ein starkes Fundament. Unser Anspruch an Qualität und Menschlichkeit bleibt derselbe. Neu ist, dass wir ihn noch stärker zu den Menschen nach Hause bringen“, ergänzt Viktoria Hadschieff, Regionalleiterin West. Zwei dieser Antworten tragen die Namen Humanocare24 und Carely.