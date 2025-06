26. Best of Pharma Advertising Gala: Kreativität mit Verantwortung im Zeichen der Gesundheit

Am 13. Juni 2025 wurde in den Wiener Sofiensälen die 26. Best of Pharma Advertising Gala gefeiert – ein jährliches Branchenevent, das kreative Höchstleistungen in der Pharma- und Healthcare-Kommunikation auszeichnet. Über 500 Expert:innen aus Industrie, Agenturen und Gesundheitswesen nahmen an der von Kati Bellowitsch moderierten Preisverleihung teil. Zu Beginn wurde mit einer Gedenkminute an die Opfer des Amoklaufs in Graz erinnert.

Insgesamt wurden heuer 98 Projekte in elf Kategorien eingereicht, aus denen zwei unabhängige Fachjurys – aufgeteilt in verschreibungspflichtige und nicht-verschreibungspflichtige Produkte – die besten Kampagnen auswählten. Bewertet wurde nach den Kriterien Klarheit der Botschaft, Originalität, Emotionalität, Verständlichkeit und – bei digitalen Projekten – auch nach Usability und Umsetzung.

Elf Kampagnen wurden mit dem „Goldenen Skalpell“ ausgezeichnet, der seit 26 Jahren als einer der renommiertesten Kreativpreise im österreichischen Gesundheitsbereich gilt. Besonders im Fokus standen Kampagnen zur Krebsprävention, insbesondere zu Brustkrebs – ein Thema, das gleich vier der Gewinnerprojekte behandelten.

PMCA-Präsident Dietrich Göller zeigte sich beeindruckt von der Qualität und thematischen Relevanz der Einreichungen. Er kündigte außerdem ein neues Gala-Magazin an, das alle Shortlist-Projekte dokumentiert – inklusive ihrer Beweggründe und Zielsetzungen. „Herausragende kreative Leistungen gehören nicht nur prämiert, sondern auch präsentiert“, so Göller. Das Magazin wird ab Ende August bei allen PMCA-Veranstaltungen aufliegen.

Ein besonderes Zeichen setzte die Gala auch durch gesellschaftliches Engagement: Erstmals wurde mit Med4Hope eine gemeinnützige Organisation auf die Bühne geholt. Die Initiative versorgt obdachlose Menschen mit medizinischer Hilfe direkt auf der Straße – durch mobile Teams aus Ärzt:innen, Pflegekräften und Streetworker:innen.

Mit dem Schulterschluss zwischen Kreativwirtschaft und gemeinnützigem Engagement positioniert sich die Best of Pharma Advertising Gala erneut als Plattform, die Wirkung über die Kommunikationsbranche hinaus entfalten will – kreativ, verantwortungsvoll und zukunftsgewandt.