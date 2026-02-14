ABO

Alice Schwarzers Katze wischte ihr einst die Tränen ab

++ ARCHIVBILD ++ Über ihre Katzenliebe schreibt Schwarzer auch in ihrem neuen Buch
©APA, dpa, Jens Kalaene
Alice Schwarzer erinnert sich an einen besonderen Moment mit ihrer früheren Katze Lilli: Sie habe ihr einmal mit der Pfote die Tränen abgewischt. "Lilli hat auf dem Sofa auf mir gelegen, wie Katzen das so tun, ihre Pfote gehoben und auf meinem Gesicht rumgetappt", sagte die Frauenrechtlerin der Deutschen Presse-Agentur in Köln.

von

Schwarzer (83) hat im Laufe ihres Lebens fast immer eine Katze besessen. "Für den US-Vize JD Vance bin ich eine 'Cat Lady' - eine Frau, die keine Kinder hat, aber Katzen." Vance hatte 2021 die damalige Vizepräsidentin Kamala Harris und deren Parteifreundinnen als "a bunch of childless cat ladies", einen Haufen kinderloser Katzendamen, abgetan.

Ihre erste Katze bekam Schwarzer schon mit vier Jahren, sie hieß Mucki. Lilli wird von ihr als ihre "Lebenskatze" beschrieben. "Anfangs lebte sie mit in der Emma-Redaktion. Sie apportierte Büroklammern, und nachts öffnete sie den meterhohen Kühlschrank." Über ihre Katzenliebe schreibt Alice Schwarzer auch in ihrem gerade erschienenen Buch "Feminismus pur. 99 Worte".

