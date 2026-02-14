Alice Schwarzers Katze wischte ihr einst die Tränen ab

Schwarzer (83) hat im Laufe ihres Lebens fast immer eine Katze besessen. "Für den US-Vize JD Vance bin ich eine 'Cat Lady' - eine Frau, die keine Kinder hat, aber Katzen." Vance hatte 2021 die damalige Vizepräsidentin Kamala Harris und deren Parteifreundinnen als "a bunch of childless cat ladies", einen Haufen kinderloser Katzendamen, abgetan.

Ihre erste Katze bekam Schwarzer schon mit vier Jahren, sie hieß Mucki. Lilli wird von ihr als ihre "Lebenskatze" beschrieben. "Anfangs lebte sie mit in der Emma-Redaktion. Sie apportierte Büroklammern, und nachts öffnete sie den meterhohen Kühlschrank." Über ihre Katzenliebe schreibt Alice Schwarzer auch in ihrem gerade erschienenen Buch "Feminismus pur. 99 Worte".