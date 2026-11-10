FinanzOnline ab Jänner 2027: Login künftig über ID Austria, alte Zugangsdaten laufen aus
Mit 1. Jänner 2027 tritt eine neue FinanzOnline-Verordnung in Kraft. Sie macht die E-ID, also etwa ID Austria, zum Standardweg ins Online-Finanzamt und legt fest, bis wann die klassischen Zugangsdaten mit Teilnehmer-ID, Benutzer-ID und PIN ihre Gültigkeit verlieren.
Wer sich bei FinanzOnline anmeldet, wird das künftig in der Regel mit einer E-ID tun, in Österreich ist das ID Austria. Das sieht die FinanzOnline-Verordnung 2027 des Finanzministeriums vor, kundgemacht als BGBl. II Nr. 274/2026. Sie gilt ab 1. Jänner 2027 und ersetzt die FinanzOnline-Verordnung aus dem Jahr 2006.
Die bisherigen Zugangsdaten verschwinden nicht über Nacht. Laut Verordnungstext hat das Finanzamt Österreich die Zugangsdaten von Privatpersonen aber ab 1. Oktober 2029 außer Kraft zu setzen, sofern keine Ausnahme vorliegt. Wer eine E-ID hat, kann seine alten Zugangsdaten schon früher verlieren.
Wie die Anmeldung bei FinanzOnline künftig funktioniert
Die Verordnung nennt drei Wege, sich bei FinanzOnline auszuweisen: einen elektronischen Identitätsnachweis nach dem E-Government-Gesetz, also die E-ID, ein elektronisches Identifizierungsmittel eines anderen EU-Staates mit dem Sicherheitsniveau „hoch“ oder Zugangsdaten in Verbindung mit einem zweiten Authentifizierungsfaktor. Ohne zweiten Faktor reichen Zugangsdaten nur noch bei der Datenübermittlung über ein Webservice.
Neue Zugangsdaten dürfen Privatpersonen laut Verordnung nur noch in Ausnahmefällen beantragen: wenn sie sich weder für die E-ID registrieren können noch über ein gleichwertiges Mittel eines anderen Staates verfügen, wenn ihnen Registrierung oder Verwendung der E-ID nicht zumutbar ist, oder wenn sie als berufsmäßige Parteienvertreter tätig sind. Den Antrag müssen sie persönlich beim Finanzamt Österreich stellen und dabei eine E-Mail-Adresse und eine Handynummer angeben.
Bis wann die alten Zugangsdaten gelten
Für die Umstellung gibt es zwei Zeitpunkte. Erfährt das Finanzamt, dass jemand über eine E-ID oder ein gleichwertiges EU-Identifizierungsmittel verfügt, hat es dessen Zugangsdaten außer Kraft zu setzen. Ab 1. Oktober 2029 gilt das für alle Zugangsdaten von Privatpersonen, ausgenommen sind nur die Gruppen, die weiterhin Zugangsdaten beantragen dürfen.
Nach den Erläuterungen des Finanzministeriums soll die E-ID das Hauptinstrument für die Anmeldung werden. Bis zur Ungültigmachung bleiben bestehende Zugangsdaten gültig, wer sie bisher mit zweitem Faktor nutzt, kann das also vorerst weiter tun.
Welche Eingaben über FinanzOnline laufen
Die Verordnung zählt rund 130 Anbringen auf, für die FinanzOnline eigene Funktionen bereitstellt, von Erklärungen und Anträgen bis zur Bestätigung von UID-Nummern. Sie sind ausschließlich über FinanzOnline einzubringen, soweit nichts anderes bestimmt ist. Unzumutbar ist der elektronische Weg laut Verordnung etwa dann, wenn jemand über keinen Internetanschluss verfügt.
Wer zur elektronischen Übermittlung verpflichtet ist und trotz vorhandener Funktion wiederholt auf Papier einreicht, riskiert nach einer schriftlichen Androhung eine Mutwillensstrafe von bis zu 700 Euro. Auch dieser Rahmen steht im Verordnungstext.
Was das für Sie heißt
Wer FinanzOnline bereits mit ID Austria nutzt, muss nichts tun. Wer sich noch mit Teilnehmer-ID, Benutzer-ID und PIN anmeldet, kann das vorerst weiter tun, sollte sich aber auf den Umstieg einstellen: Spätestens ab Oktober 2029 sind diese Daten für Privatpersonen ungültig, mit einer E-ID unter Umständen schon früher.
Wer keine ID Austria nutzen kann oder dem die Verwendung nicht zumutbar ist, behält die Möglichkeit, Zugangsdaten persönlich beim Finanzamt zu beantragen. Steuerberaterinnen und Steuerberater sowie andere berufsmäßige Parteienvertreter sind von der Umstellung auf die E-ID ebenfalls ausgenommen.
Quellen
Bundesministerium für Finanzen: FinanzOnline-Verordnung 2027 (2026)
Bundesministerium für Finanzen: Text der FinanzOnline-Verordnung 2027 (2026)
Bundesministerium für Finanzen: Erläuterungen zur FinanzOnline-Verordnung 2027 (2026)
BG&P Steuerberatung: Neue FinanzOnline-Verordnung 2027: Was sich ab 1. Jänner 2027 ändert (21. Oktober 2026)