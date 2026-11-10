FinanzOnline ab Jänner 2027: Login künftig über ID Austria, alte Zugangsdaten laufen aus

Wer sich bei FinanzOnline anmeldet, wird das künftig in der Regel mit einer E-ID tun, in Österreich ist das ID Austria. Das sieht die FinanzOnline-Verordnung 2027 des Finanzministeriums vor, kundgemacht als BGBl. II Nr. 274/2026. Sie gilt ab 1. Jänner 2027 und ersetzt die FinanzOnline-Verordnung aus dem Jahr 2006.

Die bisherigen Zugangsdaten verschwinden nicht über Nacht. Laut Verordnungstext hat das Finanzamt Österreich die Zugangsdaten von Privatpersonen aber ab 1. Oktober 2029 außer Kraft zu setzen, sofern keine Ausnahme vorliegt. Wer eine E-ID hat, kann seine alten Zugangsdaten schon früher verlieren.