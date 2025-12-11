Grundsteuererhöhung: Kleine Steuer, großes Thema

Das Fenster ist wieder zu. Für die Gemeinden ist eine Gelegenheit, eine Grundsteuererhöhung durchzusetzen, vorbei: Nach Landeshauptleuten aus den Reihen der ÖVP hat sich auch deren Chef, Kanzler Christian Stocker, gegen eine solche ausgesprochen. Die SPÖ wäre dafür.

Zwischendurch war die Volkspartei nah dran, grünes Licht zu geben: Bei den Gesprächen über einen Finanzausgleich ließen ihre Vertreter 2023 zu, dass eine Arbeitsgruppe dazu eingerichtet wird. Im Koalitionspoker mit SPÖ und NEOS schloss der damalige Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) vor genau einem Jahr eine Erhöhung nicht mehr aus. Gleichzeitig teilte das Finanzministerium, das noch nicht von Markus Marterbauer (SPÖ) geführt wurde, der Arbeitsgruppe schriftlich mit, dass es vorschlage, die Gemeinden die Erhöhung festlegen zu lassen und ihnen „keine Ober- und Untergrenze“ vorzugeben: Die politische Verantwortung für Änderungen der Belastung würde dann zur Gänze bei ihnen liegen.